Водночас станом на 10 листопада двома дозами вакциновано 79% працівників шкіл. Хоча ще 2 дні тому цей показник складав 76,2%).
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Де вакциновано найбільше вчителів
За словами Сергій Шкарлета, найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:
- Донецька область,
- Харківська область,
- Черкаська область,
- Луганська область,
- Полтавська область.
Де вакциновано найменше вчителів
Водночас нещепленими й досі, на жаль, залишаються 5,6% працівників шкіл. Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є:
- Херсонська область – 10,5%,
- Рівненська область – 9%,
- Закарпатська область – 8,5%.
Не втомлююся закликати освітян вакцинуватися, тим самим подбати про своє здоров’я та здоров’я тих, хто поруч,
– зазначив міністр.
До слова, з 8 листопада невакцинованих освітян почали відстороняти від роботи. Зазначимо, що педагогів не звільняють, проте на час відсторонення їм не виплачуватимуть зарплату. Скільки вчителів в регіонах України вже відсторонили – читайте у статті.
Текст публікації Сергія Шкарлета:
Інформую про оновлені показники вакцинації від COVID-19 серед працівників закладів загальної середньої освіти. За останні два дні статистика вакцинації збільшилася на 1.4%.
Тобто, принаймні однією дозою вакцини щеплено 94,4% працівників шкіл. Двома дозами вакциновано 79% працівників ЗЗСО (8 листопада цей показник складав 76,2%).
Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють: Донецька область – 89,2%; Харківська область – 88,8%; Черкаська область – 87,6%; Луганська область – 86,2%; Полтавська область – 85,8%.
Нещепленими й досі, на жаль, залишаються 5,6% працівників шкіл. Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є: Херсонська область – 10,5%, Рівненська – 9% та Закарпатська – 8,5%.
Не втомлююся закликати освітян вакцинуватися, тим самим подбати про своє здоров’я та здоров’я тих, хто поруч. Вдячний кожному вчителю за вибір на користь безпечного навчального процесу і впевнений, що невдовзі ми зможемо повернути очне навчання.