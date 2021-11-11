Водночас станом на 10 листопада двома дозами вакциновано 79% працівників шкіл. Хоча ще 2 дні тому цей показник складав 76,2%).

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Де вакциновано найбільше вчителів

За словами Сергій Шкарлета, найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:

Донецька область,

Харківська область,

Черкаська область,

Луганська область,

Полтавська область.

Де вакциновано найменше вчителів

Водночас нещепленими й досі, на жаль, залишаються 5,6% працівників шкіл. Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є:

Херсонська область – 10,5%,

Рівненська область – 9%,

Закарпатська область – 8,5%.

Не втомлююся закликати освітян вакцинуватися, тим самим подбати про своє здоров’я та здоров’я тих, хто поруч,

– зазначив міністр.

До слова, з 8 листопада невакцинованих освітян почали відстороняти від роботи. Зазначимо, що педагогів не звільняють, проте на час відсторонення їм не виплачуватимуть зарплату. Скільки вчителів в регіонах України вже відсторонили – читайте у статті.

Коронавірус в Україні! За минулу добу, 10 листопада, в Україні виявили понад 24,7 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 1 550 дітей. До лікарень госпіталізували майже 5 тисяч людей з COVID-19, летальних випадків – 652.



Темпи вакцинації українців! Загалом вже встигли провести понад 20 мільйонів щеплень (йдеться про першу і другу дози разом). Так, лише за 10 листопада в Україні вакцинувалися проти COVID-19 понад 277 тисяч людей.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Інформую про оновлені показники вакцинації від COVID-19 серед працівників закладів загальної середньої освіти. За останні два дні статистика вакцинації збільшилася на 1.4%.

Тобто, принаймні однією дозою вакцини щеплено 94,4% працівників шкіл. Двома дозами вакциновано 79% працівників ЗЗСО (8 листопада цей показник складав 76,2%).

Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють: Донецька область – 89,2%; Харківська область – 88,8%; Черкаська область – 87,6%; Луганська область – 86,2%; Полтавська область – 85,8%.

Нещепленими й досі, на жаль, залишаються 5,6% працівників шкіл. Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є: Херсонська область – 10,5%, Рівненська – 9% та Закарпатська – 8,5%.

Не втомлююся закликати освітян вакцинуватися, тим самим подбати про своє здоров’я та здоров’я тих, хто поруч. Вдячний кожному вчителю за вибір на користь безпечного навчального процесу і впевнений, що невдовзі ми зможемо повернути очне навчання.