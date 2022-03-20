Дошкільнят-переселенців зараховуватимуть у садочки за місцем тимчасового проживання

У партії "Слуга народу" запевнили, що вимушені переселенці зможуть віддавати своїх діток у садки тих громад, куди вони переїхали.

За словами голови підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти, нардепа Володимира Воронова, саме діти – найбільш незахищені під час війни.

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Дошкільна освіта має продовжуватися

"Тисячі сімей з дошкільнятами вимушені були переїхати в інші регіони, і ми намагаємося надати всім батькам можливість влаштувати малюка до садочка. За можливості дошкільна освіта має продовжуватися", – наголосив нардеп від "Слуги народу".

Обласні департаменти освіти вже отримали вказівку сприяти зарахуванню дітей-переселенців у місцеві садки. Це відбуватиметься за звичайною процедурою.

Дітей можна зараховувати за наказом директора дитсадка. Для зарахування потрібні лише заява, копія свідоцтва про народження та медична довідка,

– описав процедуру Воронов.

Ті, хто не має змогу віддати дитину в садок, можуть скористатися освітніми онлайн-проєктами. Ідеться, зокрема, про дитячі онлайн-садочки Mr.Leader та НУМО.

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