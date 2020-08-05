Міністерство освіти і науки повідомило про повернення частини секвестрованих коштів у розмірі 1,55 мільярда гривень, які планують спрямувати на доплату молодим вчителям.

Про це сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Всеосвіта.

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За його словами, для молодих вчителів передбачається близько 1,55 мільярда гривень доплат.

Зараз МОН проводить діалог та бореться за 822-гу постанову або вони будуть пропонувати її певну альтернативу стосовно підвищення соціального статусу вчителів.