На доплату молодим вчителям планують виділити 1,55 мільярда гривень
Міністерство освіти і науки повідомило про повернення частини секвестрованих коштів у розмірі 1,55 мільярда гривень, які планують спрямувати на доплату молодим вчителям.
Про це сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Всеосвіта.
Цікаво Шкарлет назвав дати початку навчання в університетах
За його словами, для молодих вчителів передбачається близько 1,55 мільярда гривень доплат.
Зараз МОН проводить діалог та бореться за 822-гу постанову або вони будуть пропонувати її певну альтернативу стосовно підвищення соціального статусу вчителів.
Що відомо про постанову №822?Це постанова Кабміну, яка передбачала підвищення зарплат освітянам (зокрема, йдеться про одноразову виплату в сумі 21 тисячі гривень), однак Кабінет міністрів у грудні 2019 року ухвалив рішення про зупинення дії постанови на 2020 рік.
Вибір редакції
-
На доплату молодим вчителям планують виділити 1,55 мільярда гривеньсьогодні , 13:07
-
Як творити, навчатися та працювати за допомогою домашнього принтера – корисні поради та ідеї1 серпня , 11:00
-
Навчання з 1 вересня: як відомі країни відкривали школи та який досвід краще перейняти Україні3 серпня , 09:55