Чи доплачуватимуть вчителям за ведення електронних журналів: деталі

Тепер за деяку роботу у школах встановлені доплати вчителям. Зокрема, педагогам доплачуватимуть 10% до зарплати за ведення шкільного сайту. Але чи доплачуватимуть за заповнення електронних журналів?

Постанова уряду про підвищені зарплати та доплати для педагогів набрала чинності з 1 січня 2022 року. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зауважив, що ведення сайту школи є окремим значним обсягом роботи, який потребує часу та ресурсу, тож за це тепер доплачуватимуть.

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Однак багато закладів освіти, окрім вебсайту, також ведуть сторінки шкіл у соцмережах та на інших ресурсах, створюють електронні класні журнали і щоденники. Чи передбачено постановою доплата за виконання такої роботи?

На це Сергій Горбачов пояснив, що доплата педагогам, які ведуть сторінки у соцмережах та на інших ресурсах, не передбачена (у постанові йдеться лише за ведення вебсайтів).

Також постанова не передбачає доплата за ведення електронних журналів та щоденників, але це спробують врахувати.

Питання ведення електронних журналів та щоденників і відповідно подвійного навантаження на педагогів є дуже гострим. Його необхідно розв'язувати. Тому я буду ініціюватиму зміни у законодавстві щодо розв'язання важливого питання,

– зазначив омбудсмен.

Додамо, що з січня 2022 року вчителям у підготовчих та 1 – 4 класах шкіл усіх типів встановлюється доплата за перевірку навчальних робіт незалежно від навантаження – 15%;

Вчителям у 5 – 11 (12) шкіл, викладачам, старшим викладачам у профтехах, коледжах доплата за перевірку навчальних робіт складає:

з мови та літератури – 20%;

з математики – 15%;

з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10%.

Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя.

До слова, в Україні не вистачає кваліфікованих вчителів з математики та інформатики. Тому Мінцифри дозволила IT-спеціалістам викладати ці предмети для школярів. Проте, для цього потрібно пройти педагогічну інтернатуру, яка триватиме один рік.