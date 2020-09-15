У Донецькій області 28 класів у різних містах та селах перейшли на самоізоляцію через коронавірус. Ще одну сільську школу перевели на дистанційне навчання.

Так, наразі на самоізоляції перебувають понад 600 школярів Донецької області, передає пресслужба Донецької ОДА.

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Лише з 14 вересня на самоізоляцію перейшли понад 130 учнів та 36 працівників Керменчицької загальноосвітньої школи I-III ступенів. За один день в області захворіло 5 учнів та 3 вчителів, і через це перевели на самоізоляцію 5 класів, 253 учні та 43 працівники.

Загалом в області на дистанційному навчанні перебуває 28 шкільних класів (зокрема, 619 учнів та 58 працівників шкіл).

З яких шкіл учні перейшли на самоізоляцію? Зараз на карантині перебувають учні у містах:

Дружківка

Добропілля

Маріуполь

Покровськ

Слов'янськ

Школа у Мар'їнському, Великоновосілківському районах, і в Лиманській ОТГ, Миколаївській ОТГ, Соледарскій ОТГ.

До слова, загалом в Україні через коронавірус вже понад 500 класів у школах перейшли на самоізоляцію. Ще близько 40 шкіл повністю перевели на дистанційне навчання.