Інновації у школах: на Донеччині пройшов фінал конкурсу smart-рішень – команди та їх винаходи

У Покровську Донецької області пройшов фінал освітнього конкурсу "Школа Техно". Перше місце та можливість реалізації отримав проєкт команди з селища Велика Новосілка.

Всього участь у конкурсі брали 30 команд. У фіналі 10 найкращих боролися за можливість впровадження свого освітнього smart-рішення у рідних школах.

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Що відомо про конкурс

Освітній технологічний конкурс "Школа Техно" – це ІТ-змагання, яке має на меті спонукати дітей до генерування нових ідей, сприяти розвитку STEM-освіти та впровадженню сучасних технологій в освітній процес в межах програми Нової української школи.

Партнерами конкурсу стали компанія Accord Group, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Навчальний центр STEAM-train, мережа академічних стартап-інкубаторів УЕР та Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій (EDUTIP)

Цьогоріч загальний бюджет конкурсу склав 350 тисяч гривень. Спонсором була компанія "Донецьксталь".

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Переможці та їх винаходи

Основне конкурсне завдання полягало в розробці пристрою, системи, програмного рішення, які можна було б використати для створення більш комфортних побутових або навчальних умов для шкіл.

Обов’язковими для проєктів були ІТ та технічна складові. Крім того, проєкти мали бути реалістичним, з можливістю масштабування, пілотного впровадження та подальшої комерціалізації.

Призери

Команда "Друге дихання" з Великої Новосілки отримала можливість впровадити власну розробку у своїй школі. Проєкт "Розумна теплиця на автономному живленні" навчить дітей вирощувати різноманітні рослини, проводити дослідження для наукових робіт та розвивати підприємницькі навички. Команда "Vega-5" з Покровська отримала сертифікат на створення STEM-лабораторії на базі школи. Школярі розробили асистента вчителя – розумну голограму, яка допоможе проводити інтерактивні уроки. Команда "Вектор розвитку" з Торецька придумала технологію енергоефективного та екологічного опалення школи з дуже низьким вуглецевим слідом.

Спеціальний приз у розмірі 50 тисяч гривень дістався команді "Child Podigy" з Покровська, яка розробила програму пропускної системи для школи, яка б допомагала батькам дізнатися, чи дісталася їх дитина навчального закладу.