Домедична допомога: МОН затвердило нову програму підвищення кваліфікації для вчителів
4 лютого 2022 , 11:08Читать новость на русском
Джерело:Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти і науки затвердило типову програму підвищення кваліфікації вчителів та директорів за напрямом "Організація діяльності педагогів щодо надання домедичної допомоги та безпечного поводження на дорозі".
Метою програми є розвиток здоров’язбережувальної компетентності.
До теми МОН розробило програму ЗНО для вчителів початкової школи: що перевірятимуть
Обсяг навчання – 30 годин (1 курс ЄКТС). Програму складено за такими модулями:
- нормативно-правове й організаційне забезпечення створення здорового та безпечного освітнього середовища в закладі освіти;
- домедична допомога (алгоритми дій, спрямовані на врятування та збереження життя людини в невідкладному стані);
- правила безпечного поводження на дорозі для учасників освітнього процесу;
- використання методичних інструментів для розроблення та проведення навчальних занять щодо надання домедичної допомоги та безпечного поводження на дорозі;
- підсумковий контроль результатів навчання педагогічних працівників.
До слова, Вчителі часто скаржаться освітньому омбудсмену через те, що у школі відмовляються визнати їх проходження сертифікації та не зараховують її як підвищення кваліфікації. Чому це незаконно та що робити педагогам – читайте у статті.