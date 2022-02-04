Метою програми є розвиток здоров’язбережувальної компетентності.

До теми МОН розробило програму ЗНО для вчителів початкової школи: що перевірятимуть

Обсяг навчання – 30 годин (1 курс ЄКТС). Програму складено за такими модулями:

нормативно-правове й організаційне забезпечення створення здорового та безпечного освітнього середовища в закладі освіти;

домедична допомога (алгоритми дій, спрямовані на врятування та збереження життя людини в невідкладному стані);

правила безпечного поводження на дорозі для учасників освітнього процесу;

використання методичних інструментів для розроблення та проведення навчальних занять щодо надання домедичної допомоги та безпечного поводження на дорозі;

підсумковий контроль результатів навчання педагогічних працівників.

До слова, Вчителі часто скаржаться освітньому омбудсмену через те, що у школі відмовляються визнати їх проходження сертифікації та не зараховують її як підвищення кваліфікації. Чому це незаконно та що робити педагогам – читайте у статті.