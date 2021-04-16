Домашнє завдання на онлайн-навчанні: цікаві ідеї для перевірки знань

Ефективність виконання домашньої роботи залежить і від учителя. Тому важливо ретельно продумати й організовувати кожен етап – від вибору завдань до перевірки. Тому ми підготували цікаві ідеї для перевірки знань учнів, які можна легко адаптувати до дистанційного навчання.

Під час перевірки домашнього завдання під час онлайн-навчання вчителеві варто проявити творчість і запропонувати дітям різні вправи, які їх зможуть зацікавити.

До теми Скільки вчитель має мовчати на уроці: цікаве гарвардське дослідження

Вправи для групової перевірки знань

Шукач помилок

Напишіть на інтерактивній дошці готове домашнє завдання, спеціально припускаючися типових помилок. Також тут можна використовувати презентації чи текстові документи.

Учням необхідно провести дослідження, знайти помилки та пояснити, де саме й чому вони допущені.

До того ж, ця вправа може мати декілька варіацій. Наприклад, спробуйте робити презентацію в режимі реального часу. Запропонуйте учням знайти помилки та оцінити вашу роботу.

Опитування-світлофор

Зазвичай дітям подобається шукати помилки, яких «припустився» вчитель, а тому перевірка домашнього завдання в такому випадку буде проходити захопливо і продуктивно. А це важливо для дистанційки.

Це відомий різновид опитувань, який можна адаптувати під дистанційне навчання. Так, умовним світлофором є довга картонна смужка червоного кольору з одного боку і зеленого – з іншого.

Так, якщо дитина погоджується з твердженням учителя чи однокласника, то піднімає смужку та повертає її зеленою стороною до камери. А от червона означає незгоду.



Перевірка домашнього завдання на уроці / Фото kremen.today

Тут можна спробувати й інші комбінації. Наприклад, зелена – готовність учня до відповіді на поставлене запитання (“Знаю!”), червона – учень не готовий відповісти (“Не знаю!”) тощо.

Онлайн-квач

Це чудовий варіант для перевірки математичних завдань. Діти мають сконцентруватися та уважно слухати одне одного, щоби не пропустити свою чергу.

Працювати потрібно так: учень озвучує відповідь на задачу або приклад та передає хід іншому однокласнику.

Тематичний кросворд

Учні часто полюбляють розгадування кросвордів. Тому спробуйте скласти кросворд за темою попереднього уроку, щоби перевірити домашнє завдання в цікавому форматі. Дітям неодмінно це сподобається.

Аналіз виступу

Учитель має разом з класом уважно вислухати відповідь одного учня. Після цього його однокласник має її проаналізувати – підготувати усну чи письмову рецензію на виступ.

Зокрема, потрібно внести доповнення та уточнення, коректно аргументувати переваги та недоліки.

Онлайн-вікторини

Інтерактивні методи перевірки теж дуже подобаються дітям різного віку. Спробуйте запустити онлайн-тестування просто під час уроку. Учні залюбки включаться у гру-перевірку, використовуючи свої мобільні пристрої чи комп’ютери.

До теми Скасування ДПА, скандали у закладах та новини у вишах – підсумки тижня в освіті

Так вчитель зможе легко зібрати відповіді від усього класу, отримати зворотний зв’язок та урізноманітнити види роботи на уроці.

Рефлексія за фільмом чи книгою

Складіть разом із учнями список книг чи фільмів із вашого предмету, та попросіть їх опрацювати. Додайте до цього списку документальні та художні фільми, оповідання чи невелику книгу. І обов'язково озвучте дату презентації.

Під час уроку кожен учень повинен буде за три хвилини презентувати результати своєї роботи. За цей час школярі озвучують, які фрагменти їм сподобались і чому вони рекомендують (чи ні) прочитати цю книжку (подивитися фільм) іншим.

Взаємоперевірка “Відчуй себе вчителем”

Запропонуйте дітям спробувати нову роль – побути вчителем, однаково вимогливим до себе і до однокласників.

Така відповідальність буде стимулювати та мотивувати ставитися до виконання власних обов'язків уважніше. Для взаємного оцінювання можна використовувати безкоштовну платформу Padlet.

Як організувати самостійну перевірку за допомогою цієї платформи: