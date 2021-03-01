Про фінську освіту ходить безліч міфів. Наприклад, що учні не мають домашніх завдань. Але насправді домашні завдання там є, хоч і невеликого обсягу. Так, домашня робота займає не більше 20-30 хвилин. Читайте інші секрети фінської освіти у матеріалі.

Секрети фінської освіти учнів

Роль вчителя у школі

Одним із головних причин успішного розвитку освіти у Фінляндії є статус педагога. Адже там непросто стати вчителем – конкурс у педагогічний університет становить 100 осіб на місце.

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Після отримання диплома на молодих фахівців чекає ще одне випробування: треба пройти відбір у школу – там теж конкурс (40 осіб на місце).

Але якщо людина таки стає вчителем у Фінляндії, то вона отримує:

високу зарплату,

повагу в суспільстві,

свободу вибору в методах та підходах до навчання,

відсутність бюрократії та додаткових атестацій (фінські вчителі після закінчення університету більше не проходять курсів підвищення кваліфікації).

Окрім того, зазначимо, що основою шкільної фінської освіти є довіра — суспільства, учнів і батьків до вчителя і навпаки.

Також фінські школи отримують повну підтримку держави. А всі учасники освітнього процесу мають рівні права: кожна дитина отримує доступ до освіти незалежно від місця, достатку чи інклюзивності.

Але там є і головний принцип, якого всі дотримуються – дитина має поважати інших: учителя, однокласників, молодших і старших учнів.

Щасливі діти навчаються найкраще

За словами фінів, у дитини повинно бути дитинство, зокрема малеча має насолоджуватися іграми, спілкуванням, поступовим пізнанням світу.

А головне завдання початкової школи – познайомитися із собою. У Фінляндії немає моди на ранній розвиток. Діти з 3 років не вчать кілька іноземних мов, не займаються тенісом чи плаванням.

У школах мета – прищепити любов до руху та познайомити з різними видами спорту й мистецтва, аби в подальшому дитина могла обрати те, що їй більше до вподоби.

Принципи позитивної педагогіки

Окрім того, у фінській освіті широко використовуються принципи позитивної педагогіки:

інтереси дитини завжди в центрі;

якщо є проблема, треба змінити ситуацію, щоб вона не повторювалася;

концепція добробуту PERMA, головні аспекти якої: позитивні емоції, прихильність, стосунки, значення та мета, досягнення;

залученість: бути активним учасником процесу;

щасливі діти навчаються найкраще;

теплі стосунки з учнем без булінгу і конфліктів;

мотивація;

розставлення пріоритетів.

Усі перелічені позиції є важливими, проте головне – щасливі діти навчаються найкраще. Тож педагоги працюють над комфортним, безпечним та корисним перебуванням дітей у закладі.



Урок у фінській школі / Фото avatars

Будь-яка людина, що відчуває позитивні емоції, має гарний настрій, спостерігає доброзичливе ставлення до себе, охочіше береться за роботу та прагне успіху. Натомість регулярне отримання лише низьких оцінок призведе до байдужості до предмета та відсутності мотивації.

Тож для учнів, які мають труднощі, такі ситуації час від часу треба створювати за рахунок специфіки завдання, методів, критеріїв оцінювання.

Ключові компетентності фінської школи

Вони готують дитину до реального життя та спрямовані на здобуття самостійності, грамотності, уміння користуватися інформацією, комбінувати її, перевіряти, робити висновки,співпрацювати з іншими.

Ось перелік ключових компетентностей фінських учнів: