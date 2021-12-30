Домашні завдання на канікули: чи мають вчителі їх задавати

Всі діти з нетерпінням чекають на канікули, щоб нарешті відпочити від навчання та забути про підручники. Проте часто учні отримують чималий список домашніх завдань майже з кожного навчального предмета.

Чому так відбувається? Вчителі запевняють, що потрібно закріпити вивчене чи надолужити прогалини.

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Також домашнє завдання на канікули допомагає дітям не забути все, що було вивчено впродовж семестру, відповідно щоб потім легше діти могли увійти в навчальний процес.

І насправді це дуже непогано, але коли діти отримують багато завдань від кожного вчителя, то канікули перестають бути відпочинком.

Експерти ж запевняють, що насправді учням та вчителям необхідна перерва від навчального процесу. Це важливо і корисно для організму і мозку.

Чому під час канікул варто відпочити

Відпочинок допоможе покращити продуктивність у майбутньому

На канікулах учням та педагогам варто зупинитися та перепочити. До того ж, вже другий навчальний рік проходить у непростих умовах пандемії коронавірусу. Тому зараз потрібно багато відпочивати і влаштувати собі зимові розваги.

Науковці давно довели, що відпочинок підвищує продуктивність, адже організм отримує можливість відновити сили.

За словами фахівців, як слід відпочивши, школярі не просто отримають потужний заряд енергії для нових навчальних звершень, а й стануть більш креативними. Вчені довели, що творчі "осяяння" приходять саме до тих, хто регулярно відпочиває.

Відпочинок дає час на ті предмети, які діти люблять більше

Так було завжди: якісь предмети діти люблять, а якісь – не дуже, і в цьому немає нічого поганого. Якщо дитина має вільний час, то краще присвятити його найважливішому.

А ще запитайте своїх учнів, коли вони востаннє читали книжку не зі шкільної програми. Не задля оцінки чи написання твору, а просто так – для задоволення. Саме на канікулах можна нарешті приділити увагу цьому заняттю.

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Відпочинок повертає втрачену мотивацію

Погодьтеся, бути однаково мотивованим та зарядженим впродовж довгого часу складно. Дослідження вчених доводять, що тривала концентрація на одному завданні суттєво знижує продуктивність. А оскільки навчальних предметів багато, то довго концентруватися вдається не завжди.

Тож наприкінці семестру школярі часто знесилені та не надто бажають вчити навіть улюблені предмети. А от якісний відпочинок згодом допомагає зберігати зосередженість навіть під час виконання складних завдань.

Відпочинок вчить підтримувати баланс

Це саме те, чого інколи так бракує навіть дорослим. Тому необхідно ще зі школи вчити дітей цінувати власне життя, родину, хобі, особистійний розвиток тощо.

До того ж, інформаційні, фізичні та психологічні навантаження призводять до вигорання і втрати мотивації. Тож ні батькам, ні вчителям не варто транслювати ідею "навчання – твоє життя". Навпаки – дайте дітям можливість відпочивати.

Чи варто задавати домашні завдання

Про доцільність домашніх завдань сперечаються різні експерти вже дуже давно. Хтось каже, що варто хоча б зменшити їхні обсяги, а хтось вимагає взагалі заборонити домашні завдання.

Такі експерименти проводили: наприклад, певний час французькі вчителі нічого не задавали дітям додому. Втім, результат був невтішний – успішність школярів знизилася.

Тож найкраще рішення – дотримуватися балансу. Якщо давати дітям забагато завдань, то це призведе до зниження продуктивності. Діти втомляться ще до початку нового семестру.

Мета вчителів інша – допомогти їм повернутися до навчання із новими силами. Тож завдання на канікули, якщо вони все ж таки будуть, мають бути короткими, простими і цікавими.

Редакція "Освіта 24" бажає школярам та вчителям легких та водночас продуктивних канікул.