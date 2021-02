Фінансова грамотність дітей є одним з пріоритетів Нової української школи. За кордоном ця практика розвинулась уже давно.

Курси фінансової грамотності, окремі предмети та новітні інструменти запроваджено у декількох передових країнах світу.

Велика Британія

Перші програми з навчання дітей фінансової грамотності у школах почалися в межах боротьби з наслідками фінансової кризи 2008 року. Спершу школярів навчали факультативно, а згодом додали курс в план з математики.

У 2014 році фінансова грамотність у британських навчальних закладах стала самостійним та обов'язковим предметом. В середній школі учні вже дізнаються про те, що таке кредитні й дебетові картки, депозити та позики.

Після того, як предмет став обов'язковим до вивчення, було створено безліч методик та інструментів для вчителів. Окрім цього, дітям регулярно роздають спеціальні бланки, де вони описують свої фінансові цілі та вираховують, скільки грошей необхідно відкладати та протягом якого часу.

Чехія

В Чехії учням середніх та старших класів пояснюють, що таке гроші та як їх контролювати. Школярі отримують інформацію про податки, комунальні платежі дрібні та великі витрати, а також про накопичення та інвестиції.

На уроках частими гостями є різні експерти у сфері економіки та фінансів, які діляться з учнями особистим досвідом.

Особливу увагу в Чехії приділяють поводженню з договорами та іншими юридичними документами, розповідають про всі аспекти страхування. На побутовому рівні в школах намагаються пояснити дітям всі аспекти фінансів, зокрема як діяти, якщо, наприклад, вони затопили квартиру сусідів.

США

Міністерство фінансів Сполучених Штатів створило окремий освітній проєкт Money as you go. На платформі є 5 розділів з інформацією для різних вікових груп:

3 – 5 років;

6 – 10 років;

11 – 13 років;

14 – 18 років;

18+.

Влада кожного штату самостійно визначає, як і в яких обсягах використовувати запропоновані урядом матеріали в школах. У деяких штатах фінансову грамотність викладають тільки факультативно, але в декількох з них є повноцінний курс "Зрозуміла математика".

Він складається з 60 повноцінних уроків, на яких дітей віком 10 – 15 років навчають правилам ведення сімейного бюджету, методики розрахунку кредитів та основ інвестицій капіталу.

Японія

У 2007 році Центральна рада інформації з фінансових послуг розробила спеціальну програму, яка є обов'язковою для всіх шкіл та вишів. Для роботи над проєктом залучали вчителів, батьків, бізнесменів та експертів у сфері фінансів.

За допомогою курсу школярі вчаться розуміти функції грошей та роль фінансових угод. Метою проєкту є розвиток самостійності дітей у розв'язанні фінансових питань.

У віці 10 – 11 років японські школярі вже вміють планувати покупки та вигідно їх здійснювати, знають про депозити та кредити. У 12 – 14 років учням розповідають про доходи і витрати домогосподарств, інформують про облігації і кредити, а також про фінансові ризики і прибутковість.

В 17 років, згідно з програмою, школярі вже повинні вміти керувати грошима та фінансово планувати своє життя в майбутньому.