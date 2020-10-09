Будь-яка техніка прослужить своєму господареві значно довше і якісніше, якщо за нею доглядати, акуратно користуватися і дотримуватися кількох нехитрих рекомендацій. Все це стосується і використання принтерів: якщо дотримуватися елементарних правил, то ваш принтер прослужить вам ще дуже довгий час.

Як і будь-який пристрій, принтер не працюватиме сам по собі без належного обслуговування. Щоб уникнути проблем і несправностей, важливо правильно використовувати девайс і доглядати за ним, як зазначено в інструкції. Однак існує ще один важливий момент, яким нехтують багато користувачів – використання оригінальних витратних матеріалів.

Чому важливо використовувати оригінальну фарбу

Основне навантаження припадає на друкуючу голівку, яка також є найбільш вразливою частиною принтера. Під час друку крізь неї проходять чорнило, а сама голівка складається з мікроскопічних капілярів і сопел. Якщо всередину потрапляє повітря, пил або неякісні чорнила – це призведе до погіршення якості друку або поломки принтера. Це може статися з кожним струменевим принтером.

Як цього уникнути

Найчастіше це відбувається саме через використання неякісних витратних матеріалів або ж вкрай нечастий друк. Відтак, з тією чи іншою періодичністю принтер необхідно використовувати, а також заправляти його виключно якісними витратними матеріалами.

Використання оригінальних чорнил забезпечить довге життя вашому принтеру та заощадить вам чимало грошей, адже використання неякісних та дешевих неоригінальних чорнил рано чи пізно закінчиться дорогим ремонтом.

Отож, найголовніша порада – оригінальні чорнила та періодичний друк.

Важливо! Слід також пам’ятати, що лише оригінальні витратні матеріали, можуть гарантувати збереження офіційної гарантії на принтер від виробника.

Наприклад, у струменевих принтерах Canon використовуються оригінальні чорні пігментні чорнила та кольорові водорозчинні для кращого змішування. Вони забезпечують чіткість і насиченість текстових документів та дозволяють отримати найдрібніший шрифт і з високою точністю віддрукувати найтонші лінії.

Використовуючи сторонні витратні матеріали ви не отримаєте такого ж якісного результату. Крім того, будь-яке відхилення чорнила від норми призводить до засмічення і перегріву друкуючої голівки, що значно знижує надійність принтера.

Зрештою, при використанні оригінального фотопаперу оригінальні чорнила відмінно протидіють ультрафіолету і атмосферним газам. Саме через це результати друку довго зберігаються, не втрачаючи своєї якості.

Не варто забувати і про папір, адже його низька якість також може негативно позначитися на роботі принтера й призвести до дорогого ремонту.

Порада! Ніколи не ігноруйте сигнали принтера про низький рівень чорнила в картриджі. Адже принтер попереджає вас тоді, коли чорнила залишилося занадто мало і його вистачає лише для ізоляції тонких каналів друкуючої головки від контакту з повітрям.

Інші переваги оригінальних чорнил

Оригінальні чорнила Canon використовують точні пропорції барвника. Це забезпечує отримання якісних результатів друку, з яскравими і насиченими кольорами. Такі чорнила проходять низку тестів і їх безпека для здоров'я людини гарантована сертифікатами. Вони гіпоалергенні і абсолютно безпечні як для дітей, так і для дорослих.

До того ж кольорові чорнила від Canon продаються у пляшках по 70 мл, а чорні – 135 мл. Такого обсягу вистачить для друку 6000 чорно-білих документів і 7000 кольорових. Таким чином собівартість відбитків виходить дуже низькою.

Кілька важливих порад

Якщо під час друку на папері з’явилося розмиття зображень, це свідчить про забруднення друкуючої голівки пилом або іншими матеріалами. До речі, це може бути наслідком використання неякісного паперу, тому вкотре радимо особливу увагу звернути на якісні розхідні матеріали. Нерідко спроба зекономити приводить до ще більших витрат на ремонт та обслуговування техніки.

Також важливо пам'ятати, що процес заправки і заміни картриджів повинен укладатися в кілька хвилин, а у випадку зі змінними чорнильницями ігнорування даної поради може привести до неприємних наслідків моментально. Друкуюча головка повинна знаходиться на повітрі мінімальну кількість часу, тому підготуйте все для заправки і заміни заздалегідь.

Наприклад, оригінальні чорнила від Canon поставляються у спеціальних пляшечках, які дозволяють легко заправити принтер і не забруднити руки.