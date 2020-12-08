Міністерство освіти і науки розробили проєкт, завдяки якому учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть складати додаткові тести за власний кошт.

Його обговорення триватиме до 21 грудня. Відповідна норма внесе змін до Порядку проведення ЗНО, повідомляє пресслужба МОН.

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Тож, Міносвіти планує запровадити зміни, щоб учасники ЗНО за умови оплати мали право пройти тестування з більшої кількості навчальних предметів, ніж це встановлено зараз.

Ще однією важливою новацією стане зміна у визначенні оцінки за державну підсумкову атестацію випускників. Зокрема, результати державної підсумкової випускників, які не планують вступати до вишів, будуть визначатися без урахування рейтингового оцінювання.

Тобто, як розповідав в. о. директор УЦОЯО Валерій Бойко, ДПА для випускників 2021 року відбуватиметься за вибором учня:

або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема і онлайн),

або у формі ЗНО.

Результатом зазначеної зміни стане рейтингування лише тих вступників, які братимуть участь у вступній кампанії.

У МОН наголошують, що запропоновані зміни сприятимуть зменшенню витрат на організацію ЗНО для осіб, які проходитимуть ДПА у формі тестувань та не потребують визначення результату ЗНО за рейтинговою шкалою 100‒200 балів.

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