В Україні з 8 до 24 січня 2021 року вводять локдаун, він стосуватиметься і роботи закладів освіти. Тому на цей період всі заклади освіти відправлять учнів на канікули.

Відповідне рішення прийняв уряд. Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 канал.

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За його словами під час проведення заходу "Зимові канікули заради безпеки" для усіх закладів освіти (шкіл та вишів) будуть оголошені канікули.

Карантинні обмеження не стосуватимуться лише закладів дошкільної освіти, тож садочки працюватимуть у звичному режимі.

Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят,

– наголосив Шмигаль.

Додамо, що карантинні обмеження також стосуватимуться заборони на роботу кафе, ресторанів і барів, магазинів непродовольчих товарів, а також торгівельно-розважальних центрів. Також буде діяти заборона на проведення розважальних, рекламних, спортивних, культурних та інших масових заходів на зазначений період.

До слова, раніше у КМДА розглядають два варіанти роботи шкіл під час лондауну. Директорка Департаменту освіти і науки КМДА Одена Фіданян говорила, що якщо канікули завершаться 11 січня, то перший тиждень навчання розпочнеться дистанційно.