Сама додаткова сесія ЗНО пройде після основної – з 29 червня до 14 липня 2021 року.
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Хто може зареєструватися у додатковій сесії ЗНО
Подати документи для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання можуть такі категорії осіб:
- ті особи, хто брали участь в АТО або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони від збройної агресії РФ, які не зареєструвалися для участі в ЗНО в основний період реєстрації;
- особи з неконтрольованих територій України, які не змогли зареєструватися для участі в основній сесії ЗНО;
- особи, які мають проходити ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації;
- особи, які проживають або перебувають на території, на якій під час реєстрації в основну сесію ЗНО було встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації, тому не змогли зареєструватися на тестування;
- особи, які за рішенням судів перебували в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах.
Окрім того, взяти участь у додатковій сесії ЗНО можуть і ті особи, які у день проведення тестування з певного предмета брали участь у міжнародних чи всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), або не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через поважні причини
Як зареєструватися
До стандартного комплекту документів такі особи мають додати:
- заяву для участі в додатковій сесії (у довільній формі);
- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися";
- засвідчену копію паспорта громадянина України;
- засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища тощо);
- документ, який підтверджує право особи на реєстрацію для участі в ЗНО під час додаткового періоду.
Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно:
- правильно вибрати категорію;
Категорії під час реєстрації на ЗНО / Фото УЦОЯО
- створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу “Зареєструватися” на сайті УЦОЯО;
- підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в школі або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).
Графік додаткової сесії ЗНО
- Хімія – 29 червня;
- Англійська мова – 1 липня;
- Німецька мова – 2 липня;
- Іспанська мова – 5 липня;
- Французька мова – 6 липня;
- Математика (завдання рівня стандарту та профільного) – 7 липня;
- Фізика – 8 липня;
- Українська мова або українська мова та література – 9 липня;
- Історія України – 12 липня;
- Біологія – 13 липня;
- Географія – 14 липня.
Кому можуть відмовити у реєстрації
Вам може бути відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні на підставі:
- ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;
- надання недостовірної інформації;
- подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у ЗНО;
- відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційних документів) або перереєстрації;
- неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
- неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.
До слова, ЗНО для вступу в заклади вищої освіти залишається обов'язковим. Однак, якщо випускник не планує вступати до вишу, він може не проходити тестування.