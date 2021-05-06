Сама додаткова сесія ЗНО пройде після основної – з 29 червня до 14 липня 2021 року.

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Хто може зареєструватися у додатковій сесії ЗНО

Подати документи для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання можуть такі категорії осіб:

ті особи, хто брали участь в АТО або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони від збройної агресії РФ, які не зареєструвалися для участі в ЗНО в основний період реєстрації;

або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони від збройної агресії РФ, які не зареєструвалися для участі в ЗНО в основний період реєстрації; особи з неконтрольованих територій України , які не змогли зареєструватися для участі в основній сесії ЗНО;

, які не змогли зареєструватися для участі в основній сесії ЗНО; особи, які мають проходити ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації;

реєстрації; особи, які проживають або перебувають на території, на якій під час реєстрації в основну сесію ЗНО було встановлено карантин , режим надзвичайної ситуації, тому не змогли зареєструватися на тестування;

, режим надзвичайної ситуації, тому не змогли зареєструватися на тестування; особи, які за рішенням судів перебували в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах.

Окрім того, взяти участь у додатковій сесії ЗНО можуть і ті особи, які у день проведення тестування з певного предмета брали участь у міжнародних чи всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), або не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через поважні причини

Як зареєструватися

До стандартного комплекту документів такі особи мають додати:

заяву для участі в додатковій сесії (у довільній формі);

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися";

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища тощо);

документ, який підтверджує право особи на реєстрацію для участі в ЗНО під час додаткового періоду.

Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно:

правильно вибрати категорію;



Категорії під час реєстрації на ЗНО / Фото УЦОЯО

створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу “Зареєструватися” на сайті УЦОЯО;

підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в школі або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Графік додаткової сесії ЗНО

Хімія – 29 червня;

Англійська мова – 1 липня;

Німецька мова – 2 липня;

Іспанська мова – 5 липня;

Французька мова – 6 липня;

Математика (завдання рівня стандарту та профільного) – 7 липня;

Фізика – 8 липня;

Українська мова або українська мова та література – 9 липня;

Історія України – 12 липня;

Біологія – 13 липня;

Географія – 14 липня.

Кому можуть відмовити у реєстрації

Вам може бути відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні на підставі:

ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

надання недостовірної інформації;

подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у ЗНО;

відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційних документів) або перереєстрації;

неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;

неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.

До слова, ЗНО для вступу в заклади вищої освіти залишається обов'язковим. Однак, якщо випускник не планує вступати до вишу, він може не проходити тестування.