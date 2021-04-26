Додаткова сесія ЗНО-2021: хто може зареєструватися та графік тестувань

Випускники, які з поважних причин не змогли зареєструватись для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО. Це можна буде зробити з 6 до 18 травня. Графік додаткової сесії ЗНО – читайте у матеріалі.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме з 29 червня до 14 липня 2021 року за окремим графіком.

До теми Відповіді та роз’яснення з найпопулярніших предметів пробного ЗНО-2021

Результати додаткової сесії ЗНО буде розміщено до 23 липня.

Графік додаткової сесії ЗНО

Хімія – 29 червня;

Англійська мова – 1 липня;

Німецька мова – 2 липня;

Іспанська мова – 5 липня;

Французька мова – 6 липня;

Математика (завдання рівня стандарту та профільного) – 7 липня;

Фізика – 8 липня;

Українська мова або українська мова та література – 9 липня;

Історія України – 12 липня;

Біологія – 13 липня;

Географія – 14 липня.

Хто може зареєструватися у додатковій сесії ЗНО

Подати документи для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році зможуть такі категорії осіб:

ті, хто брав участь в антитерористичній операції або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях і не зареєструвалися для участі в ЗНО в основний період реєстрації;

категорії осіб із неконтрольованих територій України, які не зареєструвалися для участі в ЗНО в основний період реєстрації;

мають проходити ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації;

проживають або перебувають на території, на якій в основний період реєстрації ЗНО було встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, та внаслідок цього не змогли зареєструватися для проходження тестувань;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах.

Як вони можуть зареєструватися? Таким особам до стандартного комплекту документів потрібно додати:

заяву (у довільній формі) щодо надання можливості пройти тестування під час додаткової сесії;

документ, який підтверджує право особи на реєстрацію для участі в ЗНО під час додаткового періоду.

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Окрім того, взяти участь у додатковій сесії ЗНО можуть і ті особи, які у день проведення тестування з певного предмета брали участь у міжнародних чи всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), або ті, хто не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО через такі причини:

хвороба в день проведення ЗНО з певного навчального предмета під час основної сесії;

стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення ЗНО;

викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення ЗНО, що трапилося не раніше ніж за п’ять календарних днів до тестування;

смерть рідних по крові або по шлюбу людей, яка сталася до проведення ЗНО з певного навчального предмета, але не раніше ніж за сім календарних днів.

Таким учасникам протягом 5 робочих днів необхідно до регіонального центру подати заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката ЗНО та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії.