Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пропонує внести зміни до держбюджету на 2021 рік та виділити додаткові 3 мільярди гривень на розвиток освіти та науки.

Бабак написав у своєму фейсбуці, що на цих сферах економити не можна, бо у довгостроковій перспективі нікому буде навіть підготувати бюджет.

Цікаво Офіційно: в Україні впровадять два ЗНО з української мови та літератури

За його словами, значну частину коштів також треба виділити на створення навчально-практичних центрів профтехосвіти, придбання шкільних автобусів, протипожежні заходи в закладах освіти тощо.

Бабак просить збільшити фінансування у сфері освіти на:

субвенцію на програму "Спроможна школа для кращих результатів" – збільшити ще на 500 мільйонів гривень. Ці кошти необхідні для ремонту будівель та нового обладнання класів;

Національний фонд досліджень, гранти для наукових досліджень і науково-технічних розробок – збільшити ще на 400 мільйонів гривень;

субвенцію на створення навчально-практичних центрів сучасної профтехосвіти – збільшити ще на 150 мільйонів гривень.

Бабак пропонує додати 3 мільярди гривень до бюджету-2021 у сфері освіти:

на субвенцію на протипожежні заходи в школах, профтехах, закладах фахової передвищої освіти – додати 500 мільйонів гривень;

на субвенцію на придбання шкільних автобусі в – додати 600 мільйонів гривень;

в – додати 600 мільйонів гривень; на субвенцію Донецькій і Луганській областям для забезпечення харчування дітей, які постраждали від бойових дій і покращення закладів освіти на лінії зіткнення – додати 500 мільйонів гривень;

і покращення закладів освіти на лінії зіткнення – додати 500 мільйонів гривень; на фінансову підтримку наукових об‘єктів, що становлять національне надбання – додати 200 мільйонів гривень;

на компенсації закладам вищої освіти і науковим установам за послуги акредитації – додати 100 мільйонів гривень;

на підготовку абітурієнтів з тимчасово окупованих територій на підготовчих курсах – додати 100 мільйонів гривень.

Також голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій просить надати школам ресурси для організації безпечного навчання в умовах пандемії.



До слова, у проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено 173,8 мільярда гривень на освіту. Зокрема, на вищу освіту планують виділити майже 40 мільярдів гривень, на середню освіту – ще більше.

Куди підуть гроші у сфері вищої освіти – читайте тут.

Куди підуть гроші у сфері середньої освіти – читайте тут.

Окрім того, у МОН наголсили, що впродовж 2021 року вчителям піднімуть зарплати майже на 30%. Відповідні кошти вже закладені до проєкту держбюджету України на наступний рік у сумі 102,5 мільярда гривень.