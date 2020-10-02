Додати ще 3 мільярди гривень, – Бабак пояснив, чому варто виділити більше грошей на освіту
Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пропонує внести зміни до держбюджету на 2021 рік та виділити додаткові 3 мільярди гривень на розвиток освіти та науки.
Бабак написав у своєму фейсбуці, що на цих сферах економити не можна, бо у довгостроковій перспективі нікому буде навіть підготувати бюджет.
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За його словами, значну частину коштів також треба виділити на створення навчально-практичних центрів профтехосвіти, придбання шкільних автобусів, протипожежні заходи в закладах освіти тощо.
Бабак просить збільшити фінансування у сфері освіти на:
- субвенцію на програму "Спроможна школа для кращих результатів" – збільшити ще на 500 мільйонів гривень. Ці кошти необхідні для ремонту будівель та нового обладнання класів;
- Національний фонд досліджень, гранти для наукових досліджень і науково-технічних розробок – збільшити ще на 400 мільйонів гривень;
- субвенцію на створення навчально-практичних центрів сучасної профтехосвіти – збільшити ще на 150 мільйонів гривень.
Бабак пропонує додати 3 мільярди гривень до бюджету-2021 у сфері освіти:
- на субвенцію на протипожежні заходи в школах, профтехах, закладах фахової передвищої освіти – додати 500 мільйонів гривень;
- на субвенцію на придбання шкільних автобусів – додати 600 мільйонів гривень;
- на субвенцію Донецькій і Луганській областям для забезпечення харчування дітей, які постраждали від бойових дій і покращення закладів освіти на лінії зіткнення – додати 500 мільйонів гривень;
- на фінансову підтримку наукових об‘єктів, що становлять національне надбання – додати 200 мільйонів гривень;
- на компенсації закладам вищої освіти і науковим установам за послуги акредитації – додати 100 мільйонів гривень;
- на підготовку абітурієнтів з тимчасово окупованих територій на підготовчих курсах – додати 100 мільйонів гривень.
Також голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій просить надати школам ресурси для організації безпечного навчання в умовах пандемії.
До слова, у проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено 173,8 мільярда гривень на освіту. Зокрема, на вищу освіту планують виділити майже 40 мільярдів гривень, на середню освіту – ще більше.
Окрім того, у МОН наголсили, що впродовж 2021 року вчителям піднімуть зарплати майже на 30%. Відповідні кошти вже закладені до проєкту держбюджету України на наступний рік у сумі 102,5 мільярда гривень.