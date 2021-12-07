Додали антисептик у колу: в Одесі школярку отруїли однокласники

Учениця зі школи №35 із Приморського району Одеси перебуває в реанімації після отруєння антисептиком, який їй підмішали в колу однокласники.

Про факт отруєння дівчинки-підлітка повідомили джерела у поліції. За попередньою інформацією, дівчинка випила колу, в яку, ймовірно, однокласники підмішали антисептик "АХД-2000".

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Після того, як школярка спробувала цей пекельний коктейль, її з ознаками перорального отруєння доправили до реанімації дитячої клінічної лікарні на Слобідці.

Чим небезпечний антисептик "АХД 2000" Він містить ізопропанол, головна небезпека якого полягає в тому, що при потраплянні в організм він швидко перетворюється на ацетон, тобто стає смертельно небезпечним для людини.



Отруєння відбувається навіть при невеликій кількості ізопропанолу всередину: достатньо випити всього 50 мілілітрів продукту для того, щоб викликати сильне сп'яніння і гостру токсикологічну реакцію.

Про факт булінгу, який завдав серйозної шкоди здоров'ю дитини, повідомила бабуся поліції потерпілої дівчинки.

Додамо, що школа №35 розташована у Приморському районі Одеси на проспекті Гагаріна та вважається елітною. Вона має престижну спеціалізацію – англійська мова.

До слова, у школі на Київщині вісьмом ученицям стало погано через різкий запах невідомої рідини, яку їхні однокласники знайшли на сміттєзвалищі. За даними поліції, рідиною із різким запахом є антисептик.