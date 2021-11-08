Чи добре українці знають українську мову та як ставляться до іспиту з мови для чиновників

Кожен другий українець вважає, що знає українську мову на добре або навіть відмінно. Окрім того, більшість громадян (понад 85%) підтримує ідею запровадження іспиту з української мови для держслужбовців.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження “Всеукраїнський омнібус”, проведеного дослідницькою компанією Active Group у жовтні 2021 року.

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Як добре українці знають українську мову

Українці так оцінили свій рівень володіння українською мовою:

23,4% – "відмінно",

36,2% – "добре",

27,5% – "задовільно",

9,5% – "незадовільно",

ще 3,5% респондентів не визначились із відповіддю.



Як українці оцінюють свій рівень володіння мовою / Інфографіка Active Group

Чи стали люди у вашому населеному пункті більше користуватись українською мовою протягом останніх років? Кожен другий українець (53,3%) відповів, що ситуація не змінилась.

На думку 3,3% опитаних, українською стали користуватись значно більше, а на думку 30,4% – трохи більше. Ще 6,7% респондентів вважають, що українською в їхньому місті або селі стали користуватись трохи менше.

Ставлення до іспиту з мови для держслужбовців

Дослідники з’ясували ставлення українців до іспитів на знання мови для чиновників. Так, понад 85% респондентів підтримують ідею обов’язкового іспиту на знання української мови.

Більшість (64,8%) громадян вважають, що держслужбовці мають також складати іспит на знання англійської, 14% – іншої європейської мови, 11,9% – російської мови.



Чи підтримують українці мовний іспит для чиновників / Інфографіка Active Group

Повну презентацію із результатами дослідження можна завантажити за посиланням.

Зазначимо, що дослідження проводилось компанією Active Group 20 – 24 жовтня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за анкетою) по всій території України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1200 респондентів.

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До слова, в Україні активно проводять іспити на знання української мови серед претендентів на державні посади. Так, за перші два місяці Нацкомісія зі стандартів державної мови видала 22 265 сертифікатів. Частка тих, хто провалив іспит, становила 15%.