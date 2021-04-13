Педагогиня написала про це в коментарях до публікації співробітниці благодійного фонду "Харків з тобою" Олени Рофе у фейсбуці. Жінка у повідомленні розмістила пост журналіста Олександра Михельсона про "два види "корисних ідіотів" для Кремля".

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У дописі журналіста йдеться про таке: "Одні вважають, що Путін лізе до України, бо тут є російськомовні, а не було б російськомовних – не ліз би. Другі вважають, що Путін лізе до України, бо тут утискають російськомовних, а не утискали б – не ліз би".

До обговорення долучилася і викладачка харківського вишу Наталія Семейкіна. Вона у коментах назвала такі міркування автора "випєндрьожем" і нічим більше, і поділилася своєю думкою щодо війни на Донбасі.

А куди лізуть не російськомовні?… Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може усіх не доб'ють,

– заявила Семейкіна.



Скриншот допису та коментарі Наталії Семейкіної

Олена Рофе нагадала доцентці, що після розвалу СРСР і відновлення Україною незалежності в 1991 році Донецька і Луганська області повністю увійшли до складу держави.

"Це українські території, про що було, зокрема, зазначено і в Будапештському договорі. Якщо хтось туди й "поліз", так це саме російські війська, які порушили державні кордони і всі можливі міжнародні угоди. А точніше, війська окупували частину Донецької, Луганської областей та Крим, – відповіла вона.

Коли інші обурені користувачі у мережі назвали викладачку вишу "ватною", "сєпаркою", вона почала критикувати Україну, в тому числі озвучуючи тези кремлівської пропаганди.



Скриншот коментарів до допису

Додамо, що на своїй фейсбук-сторінці Семейкіна цієї зими публікувала розповідь одного з "ДНРівців" про крах української економіки.

До слова, раніше професорка університету Драгоманова Євгенія Більченко розкритикувала новий закон про мову та оприлюднила низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації". Окрім того, Більченко назвала Україну тоталітарною державою. Деталі скандалу – читайте за посиланням.