Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає, що зменшення кількості абітурієнтів з тимчасово окупованих територій спричинено потужною інформаційною кампанією країни-окупанта з метою дискредитації України та наших вишів.

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Ще одна причина, за словами Денісової, – відсутність належної просвітницької кампанії для інформування населення про можливість вступу за спрощеною процедурою.

Тому Уповноважена ВР звернулася до міністра освіти і науки з проханням забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів для заохочення дітей до вступу до українських вишів.

Важливо! Вступна кампанія для абітурієнтів з окупованих територій Донбасу та Криму через освітні центри "Крим – Україна та "Донбас – Україна" триватиме до 24 вересня 2021 року.

До слова, нещодавно 24 канал дізнався, що абітурієнти з окупованих територій часто стикаються з проблемами під час вступу до українських вишів. Зокрема, вони можуть не зізнаватися, куди вступають, а до вишів добираються через кордон з Росією. Історію від абітурієнтки – читайте за посиланням.

Текст публікації Людмили Денісової:

Встановлено, що освітніми центрами "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" зареєстровано близько 6 тисяч заявок на вступ, що вдвічі менше у порівнянні з минулим роком.

Зменшення кількості абітурієнтів з тимчасово окупованих територій спричинено потужною інформаційною кампанією країни-окупанта з метою дискредитації навчальних закладів України та самої держави Україна, а також відсутністю належної просвітницької кампанії для інформування населення про можливість вступу за спрощеною процедурою.

Звернулася до Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з проханням забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів для заохочення дітей до вступу у виші на материковій частині України.