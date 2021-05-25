Сергій Шкарлет запевнив, що Міністерство освіти і науки займається питаннями залучення бізнесу до сфери вищої освіти.

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Так, там вже разом з депутатами з профільного комітету розглядають ініціативу щодо державно-приватного партнерства у вишах.

Зокрема, в частині допуску роботодавця як стейкхолдера (зацікавлена особа, яка впливає на діяльність) до управління університетом. Це потрібно для того щоб посилити практичну і бізнесову складову,

– відповів Шкарлет.

За словами міністра освіти, зараз на балансі державних вишів дуже багато соціальних об'єктів, на які потрібні кошти. А так МОН зможе передати їх у комунальну власність.

Окрім того, Шкарлет заявляв, що Україна не відмовиться від безкоштовної вищої освіти на певних спеціальностях. Оскільки це стимулює галузі, які відчувають кадровий голод.

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“Можливо, туди (на певні галузі навчання) ніхто не піде. На сьогодні важко вчитися на вчителя фізики, наприклад. Але вони нам потрібні, їх треба вчити. Тобто ми розцінюємо держзамовлення як елемент стимулювання дефіцитної галузі", – додав Шкарлет.

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Проте очільник МОН додав, що Україна скорочує державне замовлення для навчання на юристів, економістів і фахівців в публічному управлінні.

Водночас нарощується держзамовлення в інших сферах – фахівців в IT, нано- та біотехнологіях.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять університет, в якому готуватимуть фахівців з безпеки для держави. Майбутній заклад освіти матиме шість основних напрямків.