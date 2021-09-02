До світового рейтингу потрапили 10 вишів з України: перелік

Десять українських університетів потрапили до щорічного рейтингу кращих вишів світу від журналу Times Higher Education. Які виші України згадуються найчастіше за кордоном та яке місце у рейтингу вони посіли – читайте у статті.

Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе більш ніж 1600 університетів з 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності вишу.

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Українські виші потрапили до світового рейтингу

Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:

Сумський державний університет – зайняло місце у діапазоні 501 – 600; Львівська політехніка – місце у діапазоні 601 – 800; Харківський національний університет радіоелектроніки – місце у діапазоні 1001 – 1200; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце; Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце; Харківський політехнічний інститут – 1201+ місце; Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 1201+ місце; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце.

Зазначимо, що для цьогорічного рейтингу видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйонах наукових публікацій майже 22 тисяч вчених у всьому світі.

До слова, цього року видання QS World University Rankings також склало рейтинг кращих університетів світу на 2022 рік. Загалом у списку 1300 вишів, а з України до рейтингу потрапило 8 університетів:

Харківський національний університет імені В. Каразіна – діапазон 511 – 520 місця;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка зайняв 601 – 650 місце;

НТУ "Харківський політехнічний інститут" – 651 – 700 місце;

НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701 – 750 місце;

Сумський державний університет – 701 – 750 місце;

НУ "Львівська політехніка" – 801 – 1000 місце;

НУ "Києво-Могилянська академія" – 1001 – 1200 місце;

Львівський національний університет імені І. Франка – 1001 – 1200 місце.



Українські університети, які потрапили до рейтингу кращих у світі / Інфографіка 24 каналу

До слова, до українських вишів на бюджет зараховано понад 93 тисячі вступників. З них майже 60 тисяч вступили на бакалаврат і понад 33 тисячі – на магістратуру. Які спеціальності та виші стали найпопулярніші – читайте у статті.