Тимчасовий очільник Міносвіти Сергій Шкарлет продовжує переконувати українців, що дітей варто відправляти до школи з 5 років. Він назвав кілька аргументів на користь цієї ідеї.

Т.в.о. міністра освіти запевняє, що для нього важливою є думка кожного громадянина щодо організації навчання у школах з 5 років. Про це Сергій Шкарлет написав у своєму телеграмі.

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За словами Шкарлета, якщо цю ідею підтримають, у МОН розроблять відповідні до віку дітей освітні і навчальні програми.

На його думку, закінчення шкільного навчання у 18-19 років (якщо буде 12-річка) не є ключовим аргументом у дискусії. "Хибно стверджувати, що Україна боїться вчити дітей довго чи багато, хоча саме так трактують деякі "політичні фахівці" від освіти", – додав він.

Тому Сергій Шкарлет назвав три ключові аргументи щодо початку навчання з 5 років:

наступність дошкільної та початкової ланок освіти;

чим раніше дитина починає опановувати корисні навички, розвивати здібностей, тим успішнішою стає у дорослому житті;

у дорослому житті; сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

Тимчасовий очільник МОН заявляє, що діти 5 та 6 років потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання.

"Це дорого", – кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається у розвиненіших країнах, і тому аргументи на користь "економії" вважаю недоцільними. Моє завдання – знайти можливості та підтримку,

– підсумував Шкарлет.

До слова, раніше ідея Шкарлета відправити дитину до школи у 5 років викликала в українців досить неоднозначну реакцію.

Так, дитяча психологиня Світлана Ройз каже, що експерти рідко бачать готовність до школи дітей віком до 6 років. "Дуже рідко у сучасних дітей освітня мотивація доростає до 7 років. Все, що в навчанні до 7 років не є грою, втомлює дитину", – каже вона.

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