Міністр освіти Сергій Шкарлет під час телемарафону на каналі "Рада" заявив, що до повноформатного навчання офлайн не повернулась жодна школа.

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За його словами, в 13 областях навчання вже розпочалося в змішаному форматі. Всюди форма навчання залежить виключно від безпекової ситуації.

Навіть в тих областях, де відбувається освітній процес, там постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Тож, учні та вчителі змушені спускатися в бомбосховище. У 8 областях навчання розпочалося частково,

– наголосив Шкарлет.

Міністр освіти запевнив, що у 4 областях ситуація не дозволяє на сьогодні почати навчання. Тому там або подовжені канікули, або призупинений навчальний процес.

Як учні будуть наздоганяти навчальну програму? За словами Шкарлета, на даний момент є пропозиція навчатися влітку. Директори шкіл чи місцеве управління освіти визначають це самостійно.

"В тому числі на сьогодні є багато можливостей в онлайн-освіті, зокрема ВШО, які дозволяють опанувати навчальну програму за рахунок ущільнення графіку навчання… Або це може бути подовження навчання на літні місяці", – пояснив він.

Як навчатися учням, які виїхали за кордон? Шкарлет каже, що на сьогодні в кожній школі передбачена можливість щодо долучення тимчасово переміщених осіб до будь-якого навчального закладу, класу та формату навчання.

Окрім того, МОН передбачило Всеукраїнський онлайн-розклад, який відбувається як по інтернету, так і в форматі телевізійних уроків.

"Якщо учні виїхали за кордон, то інші країни, зокрема Польща, Словаччина, Чехія, країни Балтії, Греція, Португалія, Франція тощо, дозволяють дітям долучатися до своїх шкіл, садочків та вишів за кордоном", – відповів міністр освіти.

До слова, через війну в Україні у МОН напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там спочатку казали, що жодних іспитів для вступу в університет не буде, проте поки остаточного рішення немає.

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