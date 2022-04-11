Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. За його словами, навчання проходить дистанційно.
До теми Зеленський підписав закон про спрощення ЗНО та скасування ДПА
Як працюють школи в умовах війни
Шкарлет розповів, що у всіх школах 14 областей України продовжують навчання дистанційно. Йдеться про такі регіони:
- Львівська область,
- Волинська область,
- Закарпатська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Дніпровська область,
- Тернопільська область,
- Івано-Франківська область,
- Чернівецька область,
- Хмельницька область,
- Запорізька область,
- Одеська область,
- Кіровоградська область,
- Сумська область.
Станом на 7 квітня 2022 року дистанційне навчання організовано майже у 12 тисяч шкіл, до навчання повернулися близько 3,5 мільйона учнів,
– заявив Сергій Шкарлет.
За даними МОН, також в одній області частково організовано дистанційне, змішане та очне навчання. Ще в 7 областях частково організовано дистанційне навчання або продовжено канікули (чи навчання зупинене).
Водночас в одній області, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено. Інформація про ще одну з областей відсутня через бойові дії в регіоні.
Сергій Шкарлет зазначив, що діти-переселенці мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання. Станом на 7 квітня кількість таких дітей сягає майже 71 тисячу осіб. Лідером серед областей залишається Львівщина.
Яка ситуація в садочках
У 5 областях частина садочків використовує елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями, а частина працює у звичному форматі.
У 9 областях деякі садочки використовують елементи дистанційки в роботі з вихованцями, у деяких з них – створено чергові групи або продовжено очний формат навчання. У решті областей наразі освітній процес не відбувається.
"Дякую всім освітянам за нелегку, проте таку необхідну працю. Ви гідно тримаєте освітній фронт і попри всі труднощі навчаєте дітей, формуючи міцну українську націю", – додав Шкарлет.
До слова, Через російське вторгнення в Україну вступна кампанія опинилася під загрозою зриву. Однак у МОН закликали не панікувати та пояснили, до чого слід готуватися абітурієнтам. Якою буде вступна кампанія під час війни – читайте у статті.
Цікаво – нові дані про величезні втрати ворога станом на 11 квітня: дивіться відео