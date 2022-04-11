Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. За його словами, навчання проходить дистанційно.

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Як працюють школи в умовах війни

Шкарлет розповів, що у всіх школах 14 областей України продовжують навчання дистанційно. Йдеться про такі регіони:

Львівська область,

Волинська область,

Закарпатська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Дніпровська область,

Тернопільська область,

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Хмельницька область,

Запорізька область,

Одеська область,

Кіровоградська область,

Сумська область.

Станом на 7 квітня 2022 року дистанційне навчання організовано майже у 12 тисяч шкіл, до навчання повернулися близько 3,5 мільйона учнів,

– заявив Сергій Шкарлет.

За даними МОН, також в одній області частково організовано дистанційне, змішане та очне навчання. Ще в 7 областях частково організовано дистанційне навчання або продовжено канікули (чи навчання зупинене).

Водночас в одній області, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено. Інформація про ще одну з областей відсутня через бойові дії в регіоні.

Сергій Шкарлет зазначив, що діти-переселенці мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання. Станом на 7 квітня кількість таких дітей сягає майже 71 тисячу осіб. Лідером серед областей залишається Львівщина.

Яка ситуація в садочках

У 5 областях частина садочків використовує елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями, а частина працює у звичному форматі.

У 9 областях деякі садочки використовують елементи дистанційки в роботі з вихованцями, у деяких з них – створено чергові групи або продовжено очний формат навчання. У решті областей наразі освітній процес не відбувається.

"Дякую всім освітянам за нелегку, проте таку необхідну працю. Ви гідно тримаєте освітній фронт і попри всі труднощі навчаєте дітей, формуючи міцну українську націю", – додав Шкарлет.

До слова, Через російське вторгнення в Україну вступна кампанія опинилася під загрозою зриву. Однак у МОН закликали не панікувати та пояснили, до чого слід готуватися абітурієнтам. Якою буде вступна кампанія під час війни – читайте у статті.

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