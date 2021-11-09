Так, 8 листопада відбулося позачергове засідання обласної комісії з ТЕБ та НС. На ньому рекомендували пускати студентів до гуртожитків лише за наявності COVID-сертифікатів.

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Якщо такого документа студент не матиме, йому доведеться їхати додому. Так, він зможе вчитися звідти дистанційно.

Додамо, що у Дніпрі збираються обмежити роботу кафе та ресторанів. Також там можуть змінити правила проїзду у транспорті.

До слова, у кількох містах України з 8 листопада розпочали відсторонювати від роботи вчителів, які не мають сертифікатів про щеплення від COVID-19. Ці педагоги залишаться без зарплати на час відсторонення. Йдеться про Херсон, Кропивницький та Одесу.