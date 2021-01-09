До чого доводить дистанційне навчання: смішні фото
Дистанційне навчання у період пандемії виявилось не менш виснажливим як для дорослих, так і для дітей, особливо, молодших класів. Кумедні світлини дітей, які навчались через ZOOM – дивіться в нашому матеріалі.
Навчання сьогодні – це виклик як для дітей і для вчителів, так і для батьків. Веселі світлини дітей зібрало видання Tutkatamka.
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Кумедні світлини, які розповідають про дистанційне навчання
"Коли тобі 5 років,... а вони хочуть, щоб ти вміла читати, набирати на клавіатурі та надсилала емейли", – напис на фото.
І як допомогти цій малечі? / Фото tutkatamka
Впасти під час уроку
Дитина або впала, або таким чином хотіла піти з уроку.
Дитина просто впала / Фото tutkatamka
Занадто нудний урок
Сидіти 45 хвилин не кожна дитина витримає, особливо, якщо це перший урок, який зранку. Рекорд цієї дитини – 43 хвилини.
Перші уроки завжди складні були / Фото tutkatamka
Такий нудний урок
Кожен крутиться як може. Дитина на задньому фоні витримала напір онлайн-навчання.
Напевно було чуто його сопіння / Фото tutkatamka
Другий день навчання онлайн
Чому б не спробувати запхати голову в отвір / Фото tutkatamka
Сплячі учні – це стандарт дистанційного навчання
Мені написала вчителька та попросила її розбудити,
– підписала фото мама.
Сплячі діти перед ноутбуком чи планшетом / Фото tutkatamka
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