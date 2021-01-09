Дистанційне навчання у період пандемії виявилось не менш виснажливим як для дорослих, так і для дітей, особливо, молодших класів. Кумедні світлини дітей, які навчались через ZOOM – дивіться в нашому матеріалі.

Навчання сьогодні – це виклик як для дітей і для вчителів, так і для батьків. Веселі світлини дітей зібрало видання Tutkatamka.

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Кумедні світлини, які розповідають про дистанційне навчання

"Коли тобі 5 років,... а вони хочуть, щоб ти вміла читати, набирати на клавіатурі та надсилала емейли", – напис на фото.



І як допомогти цій малечі? / Фото tutkatamka

Впасти під час уроку

Дитина або впала, або таким чином хотіла піти з уроку.



Дитина просто впала / Фото tutkatamka

Занадто нудний урок

Сидіти 45 хвилин не кожна дитина витримає, особливо, якщо це перший урок, який зранку. Рекорд цієї дитини – 43 хвилини.



Перші уроки завжди складні були / Фото tutkatamka

Такий нудний урок

Кожен крутиться як може. Дитина на задньому фоні витримала напір онлайн-навчання.



Напевно було чуто його сопіння / Фото tutkatamka

Другий день навчання онлайн



Чому б не спробувати запхати голову в отвір / Фото tutkatamka

Не повторюйте цього!

Сплячі учні – це стандарт дистанційного навчання

Мені написала вчителька та попросила її розбудити,

– підписала фото мама.



Сплячі діти перед ноутбуком чи планшетом / Фото tutkatamka