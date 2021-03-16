Голова Комітету ВРУ з питань питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що учнів будуть зараховувати в 2021 році до старшої школи так само, як і минулого року.

Бабак запевнив, що старша профільна школа є і буде в містах, містечках, селищах та інших населених пунктах.

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За його словами, скасують норму про те, що якщо в населеному пункті мешкає менше 50 тисяч населення, то місцева влада не має права засновувати ліцей.

Тож будь-яка громада може заснувати і утримувати ліцей. Також ніде немає норми про те, що не всі діти зможуть закінчувати 10 – 11 класів,

– зазначив голова Комітету.

Бабак наголосив, що розрив між дітьми у селі та місті великий, і з цим треба щось робити.

“Варто зробити так, щоб були різні профілі – наприклад, щоб не було декількох гуманітарних ліцеїв поряд. Так ми надаємо громадам більше відповідальності за реформою децентралізації", – зауважив голова профільного Комітету ВР.

Що відомо про старшу школу

Згідно з реформою НУШ, школи будуть переформатовуватися:

1 – 4 класи – це буде початкова освіта,

5 – 9 класи – це буде базова освіта (заклади називатимуться гімназіями)

10 – 12 класи – це буде профільна освіта (будуть створені ліцеї).

Відомо, що ліцеї створюватимуться та функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Тобто відучитися від 1 по 12 клас в одній школі не можна буде. Нова система остаточно має запрацювати від 2027 року.

До середини 2022 року школи мають визначитися зі своїм подальшим спрямуванням – лишаються початковими школами, гімназіями (тобто середніми школами) чи стають профільними ліцеями. Після 9 класу учні будуть обирати бажаний формат подальшої освіти.