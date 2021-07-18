Експерти наголошують, що готуючись до закупів до школи, потрібно заздалегідь написати список необхідних товарів. Це допоможе утриматись від зайвих витрат.
До теми Яким буде навчання з 1 вересня: структура нового навчального року
Речі, які потрібно купити дитині до школи
- Найголовніша річ для школи – портфель. І він має бути зручним, міцним, з твердою “спинкою”, щоб не погіршив поставу дитини.
- Сумка для спортивного одягу. Це теж необхідна річ. Щоб дитина не носила спортивки і кросівки у пластиковому пакеті – купіть їй спеціальну сумку чи навіть класичну екосумку.
- Щоденник. Це один з найважливіших елементів для навчання. А щоб процес навчання був результативним, саме щоденник дитини має надихати на розвиток, мотивувати до навчання та розвивати творчі здібності.
- Зошити. Вони мають бути високої якості, без строкатих обкладинок. А учні початкової школи не потребують більшої кількості сторінок в робочих зошитах, тож 12 аркушів буде достатньо.
- Пенал. Він не має бути буде великим і металевим. Адже, коли він випадково впаде з парти, то зробить багато шуму. Тому оберіть зручний і компактний пенал для школяра.
- Ручки та олівці. Ручка має бути зручною для тримання у руці та тоненько писати. А олівець краще оберіть м’який – ним зручніше писати. Гумка та стругачка мають банально виконувати свої функції.
- Прозорі обкладинки на зошити та книжки – це зручно як дітям, так і вчителю.
- Чернетка. Це може бути звичайний зошит, альбом для малювання, або блокнот, в якому можна зробити певні записи, помалювати чи пограти зоднокласниками в хрестики-нулики.
- Пляшечка для води не більше 0,5 літра, щоб дитина завжди поповнювала запаси води.
- Засоби особистої гігієни: носовичок, серветки, антисептик.
- Необхідні речі на урок малювання: альбом, кольоровий папір/картон, фарби, пензлики, кольорові олівці, фломастери, пластилін, дошка для пластиліну.
Що треба купити дитині з одягу
- Піджак або шкільний костюм.
- Біла сорочка або вишиванка.
- Спідниця або штани.
- Колготки (для дівчаток), шкарпетки.
- Класичне взуття.
- Спортивний костюм, кросівки або кеди.
Список можна продовжити відповідно до потреб дитини.
До слова, у МОН планують розпочати новий навчальний рік у звичному режимі. Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що позиція МОН така – дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів обов'язково повинні навчитися очно.
За його словами, на дистанційне навчання підуть не всі, а за забарвленням територій. Так, в червоних зонах доведеться працювати в рамках дистанційної освіти.
Також передбачають 4 канікулярних періоди:
- осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;
- зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;
- весняні канікули – 28 березень по 3 квітня 2022 року;
- літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.
Але на тривалість і дати канікул може вплинути епідеміологічна ситуація з поширенням коронавірусу.