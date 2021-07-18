Експерти наголошують, що готуючись до закупів до школи, потрібно заздалегідь написати список необхідних товарів. Це допоможе утриматись від зайвих витрат.

До теми Яким буде навчання з 1 вересня: структура нового навчального року

Речі, які потрібно купити дитині до школи

Найголовніша річ для школи – портфель . І він має бути зручним, міцним, з твердою “спинкою”, щоб не погіршив поставу дитини.

. І він має бути зручним, міцним, з твердою “спинкою”, щоб не погіршив поставу дитини. Сумка для спортивного одягу . Це теж необхідна річ. Щоб дитина не носила спортивки і кросівки у пластиковому пакеті – купіть їй спеціальну сумку чи навіть класичну екосумку.

. Це теж необхідна річ. Щоб дитина не носила спортивки і кросівки у пластиковому пакеті – купіть їй спеціальну сумку чи навіть класичну екосумку. Щоденник . Це один з найважливіших елементів для навчання. А щоб процес навчання був результативним, саме щоденник дитини має надихати на розвиток, мотивувати до навчання та розвивати творчі здібності.

. Це один з найважливіших елементів для навчання. А щоб процес навчання був результативним, саме щоденник дитини має надихати на розвиток, мотивувати до навчання та розвивати творчі здібності. Зошити . Вони мають бути високої якості, без строкатих обкладинок. А учні початкової школи не потребують більшої кількості сторінок в робочих зошитах, тож 12 аркушів буде достатньо.

. Вони мають бути високої якості, без строкатих обкладинок. А учні початкової школи не потребують більшої кількості сторінок в робочих зошитах, тож 12 аркушів буде достатньо. Пенал . Він не має бути буде великим і металевим. Адже, коли він випадково впаде з парти, то зробить багато шуму. Тому оберіть зручний і компактний пенал для школяра.

. Він не має бути буде великим і металевим. Адже, коли він випадково впаде з парти, то зробить багато шуму. Тому оберіть зручний і компактний пенал для школяра. Ручки та олівці . Ручка має бути зручною для тримання у руці та тоненько писати. А олівець краще оберіть м’який – ним зручніше писати. Гумка та стругачка мають банально виконувати свої функції.

. Ручка має бути зручною для тримання у руці та тоненько писати. А олівець краще оберіть м’який – ним зручніше писати. Гумка та стругачка мають банально виконувати свої функції. Прозорі обкладинки на зошити та книжки – це зручно як дітям, так і вчителю.

на зошити та книжки – це зручно як дітям, так і вчителю. Чернетка . Це може бути звичайний зошит, альбом для малювання, або блокнот, в якому можна зробити певні записи, помалювати чи пограти зоднокласниками в хрестики-нулики.

. Це може бути звичайний зошит, альбом для малювання, або блокнот, в якому можна зробити певні записи, помалювати чи пограти зоднокласниками в хрестики-нулики. Пляшечка для води не більше 0,5 літра, щоб дитина завжди поповнювала запаси води.

не більше 0,5 літра, щоб дитина завжди поповнювала запаси води. Засоби особистої гігієни: носовичок, серветки, антисептик.

носовичок, серветки, антисептик. Необхідні речі на урок малювання: альбом, кольоровий папір/картон, фарби, пензлики, кольорові олівці, фломастери, пластилін, дошка для пластиліну.

Що треба купити дитині з одягу

Піджак або шкільний костюм.

Біла сорочка або вишиванка.

Спідниця або штани.

Колготки (для дівчаток), шкарпетки.

Класичне взуття.

Спортивний костюм, кросівки або кеди.

Список можна продовжити відповідно до потреб дитини.

До слова, у МОН планують розпочати новий навчальний рік у звичному режимі. Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що позиція МОН така – дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів обов'язково повинні навчитися очно.

За його словами, на дистанційне навчання підуть не всі, а за забарвленням територій. Так, в червоних зонах доведеться працювати в рамках дистанційної освіти.

Також передбачають 4 канікулярних періоди:

осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – 28 березень по 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Але на тривалість і дати канікул може вплинути епідеміологічна ситуація з поширенням коронавірусу.