Директор департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска розповів, що в області вимушені закрити школи через оптимізацію. Адже заклади освіти, де є менше 25 учнів, держава не фінансує.

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За його словами, територіальні громади змушені закривати ті школи, де вчаться від 5 до 25 учнів, тобто маленькі школи.

Річ у тім, що такі школи не отримують освітньої субвенції з держбюджету. Тому громади, які не мають коштів і не можуть самі утримати школи, змушені їх закривати або об’єднувати,

– наголосив Олег Паска.

Цікаво, на початок минулого навчального року у Львівській області було 1 193 школи. А зараз їх – 1 181.

Наразі точно невідомо, в яких саме громадах школи припинять своє функціонування. Відповідне рішення приймають сесії місцевих рад.

В яких районах закриють школи? Рішення про закриття навчальних закладів вже ухвалила Стрілківська територіальна громада у кількох школах та Добромильська територіальна громада. А Яворівська та Сколівська зараз також думають над оптимізацією.

Паска вважає, що це насамперед повֹ’язано з демографічною ситуацією, бо зменшується народжуваність і у школу немає кому йти.

Додамо, що в середньому на одного учня держава у рік виділяє 22 – 25 тисяч гривень, проте є школи, де фінансування становить 50 тисяч і більше.

До слова, у Чернівцях влітку на два місяці закриють дитячі садочки через те, що у літній період значно менше дітей їх відвідує. Дитсадки закриватимуть у два етапи – з 7 червня по 22 липня та з 5 липня по 18 серпня.