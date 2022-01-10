У місті Підгороднє учні шкіл, які наберуть високі бали на ЗНО-2022 отримають премії.

До теми Випускники можуть скласти додаткові предмети на ЗНО-2022 за власні кошти, – УЦОЯО

Право на премії мають лише ті випускники шкіл громади, які набрали від 170 балів на ЗНО.

Розмір премії становить:

за 170 – 180 балів – тисячу гривень,

за 181 – 185 балів – 5 тисяч гривень,

за 186 – 196 балів – 10 тисяч гривень,

за 197 – 199 балів – 12 тисяч гривень,

за 200 балів – 15 тисяч гривень.

Премія нараховується за результатами оцінювання по кожному предмету тестування. Тобто випускник може отримати окрему грошову виплату за кожний предмет, за який набрав високий бал. Виплати нараховуються після рішення Підгородненської міськради за поданням шкіл міста.

Додамо, що у 2021 році в Дніпрі максимальний бал на ЗНО набрали лише шість випускників.

Де ще виплачуватимуть премії учням за ЗНО

Івано-Франківськ – у місті вирішили преміювати випускників за високі результати на ЗНО. Так, за 198 балів випускник отримає 9 000 гривень, за 199 балів – 12 000 гривень, а за 200 балів – 15 тисяч гривень.

– у місті вирішили преміювати випускників за високі результати на ЗНО. Так, за 198 балів випускник отримає 9 000 гривень, за 199 балів – 12 000 гривень, а за 200 балів – 15 тисяч гривень. Волинь – випускники шкіл у Ковелі також отримуватимуть премії від міста за найвищі бали на ЗНО. Так, за 200 балів передбачається грошова винагорода в розмірі 5000 гривень.

Додамо, що Верховна Рада ухвалила премії для учасників ЗНО. Так, щороку 30 випускників з найкращими результатами отримають по 100 тисяч гривень. Це будуть ті учасники ЗНО, які отримали найвищу загальну суму балів з 4 предметів (не менше 790). Хто у 2021 отримав такі премії – читайте у статті.