На Дніпропетровщині судитимуть виховательку садочка через фейковий COVID-сертифікат

У Кам'янському Дніпропетровській області суд розгляне справу виховательки дитячого садка, яка користувалася фейковим COVID-сертифікатом.

Жінці загрожує обмеження волі терміном до двох років.

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Що відомо про інцидент

Вихователька надала поліцейському сертифікат про проходження вакцинації від COVI-19. Згодом виявилося, що він фейковий, а купила його жінка в Інтернеті.

Кам’янською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно виховательки дитсадка за використання завідомо підробленого документа,

– повідомили у прокуратурі області.

Тепер справу розгляне суд. Якщо її провину доведуть, виховательці загрожує до двох років позбавлення волі.

До слова, суд на Рівненщині відмовив у задоволенні двох позовних заяв вчителів, які хотіли скасувати наказ про відсторонення. А раніше суд Миколаївської області відмовився поновлювати на роботі відсторонену вчительку.