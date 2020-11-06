З НТУ "Дніпровська політехніка" звільнився викладач кафедри філософії. Він відмовився від прохання студентів викладати державною мовою.

Професор звільнився за власним бажанням. Про це розповів проректор університету Юрій Хоменко, повідомляє TSN.ua.

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Позиція проректора

За його словами, викладача не звільняли. Він сам прочитав скаргу, подумав і пішов з університету.

Усі методичні матеріали в нього були українською мовою. Що там сталося між ним і студентами – інша справа. Тут немає про що говорити, тому що викладач звільнився. Є різні студенти,

– зазначив Хоменко.

Він ствердив, що в навчальному закладі 60% студентів – з Донбасу. Більшість з них не проти викладання російською, а викладачі завжди йдуть на поступки та викладають тією мовою, якою їх просять.

Що говорять у виші

На фейсбук-сторінці вишу заявили, що викладачі дотримуються вимог мовного законодавства, а скандал з професором – це одиничний випадок. Також зазначили, що на підставі поданої студенткою скарги, в університеті створили комісію, до якої увійшли представники керівництва і викладачі.

"Зрештою фігурант інциденту подав заяву на звільнення, яку задовольнили 23 жовтня. Викладачі та студенти НТУ "Дніпровська політехніка" захищали суверенітет України в зоні АТО, ООС і активно займалися волонтерством. Ми маємо чітку позицію, блискавично відреагували на інцидент і встигли закрити справу", – також додали у публікації.

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