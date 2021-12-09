У Дніпрі знову замінували школи: перелік та фото з місця події
Джерело:телеграм-канал "Днепр оперативний"
У Дніпрі вдруге за тиждень замінували школи №23 та 21. Всіх дітей та вчителів евакуювали на вулицю.
Про "мінування" повідомили місцеві соцмережі, де і опублікували фото евакуйованих школярів.
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Так, один учень, який опублікував відео, наголосив, що школу №23 знову "замінували", тож діти пропускають уроки.
Згодом з’явилося повідомлення про мінування школи №21, яка розташована на вулиці Старокозацька.
На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки. Вони почали перевірку навчальних та інших приміщень.
Додамо, що 8 грудня повідомлялося про замінування одразу 3 шкіл, проте правоохоронці не знайшли там небезпечних предметів.
Подібні "замінування" у Харкові
У Харкові майже щодня “мінують” школи та виші. Так, до правоохоронців 6, 7 та 9 грудня надходили повідомлення про загрозу вибуху в місцевих закладах освіти. Це, ймовірно, робить винахідливіший "терорист". Він заявив, що заклади освіти можуть підірвати, якщо йому не відправлять 7 мільйонів гривень.
Яке покарання за псевдомінування
- За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).
- Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.