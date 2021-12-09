У Дніпрі знову замінували школи: перелік та фото з місця події

У Дніпрі вдруге за тиждень замінували школи №23 та 21. Всіх дітей та вчителів евакуювали на вулицю.

Про "мінування" повідомили місцеві соцмережі, де і опублікували фото евакуйованих школярів.

До теми У Харкові вкотре замінували школу: наляканих учнів вивели

Так, один учень, який опублікував відео, наголосив, що школу №23 знову "замінували", тож діти пропускають уроки.



Згодом з’явилося повідомлення про мінування школи №21, яка розташована на вулиці Старокозацька.



На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки. Вони почали перевірку навчальних та інших приміщень.

Додамо, що 8 грудня повідомлялося про замінування одразу 3 шкіл, проте правоохоронці не знайшли там небезпечних предметів.

Подібні "замінування" у Харкові

У Харкові майже щодня “мінують” школи та виші. Так, до правоохоронців 6, 7 та 9 грудня надходили повідомлення про загрозу вибуху в місцевих закладах освіти. Це, ймовірно, робить винахідливіший "терорист". Він заявив, що заклади освіти можуть підірвати, якщо йому не відправлять 7 мільйонів гривень.

Яке покарання за псевдомінування