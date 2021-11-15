У Дніпрі замінували дві школи, учнів та персонал евакуювали – фото та відео з місця події

Рятувальники ДСНС у Дніпрі отримали о 09:39 на електронну адресу повідомлення про замінування навчально-виховного комплексу №111, що розташований на проспекті Героїв, 29. Згодом стало відомо про нібито мінування і школи №23.

Наразі проводиться евакуація учнів та персоналу, а надзвичайники чергують на місці події.

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Місцевий телеграм-канал оприлюднив відео, на якому видно евакуацію учнів школи №111. На місце приїхали медики, рятувальники та поліція.

Дивіться відео, як евакуйовували учнів:



За кілька хвилин з’явилася інформація про те, що замінували і школу №23. Проте рятувальники після перевірки, заявили, що будівля не замінована. Там вже о 10:56 почали заводити школярів у приміщення.



Школу №23 "замінували" / Фото з телеграм-каналу "Днепр оперативний"

Школу №111 "заміновували" минулого тижня

13 листопада на електронну пошту навчально-виховного комплексу № 111 надійшло повідомлення про "мінування" школи. Директорка терміново зателефонувала адміністратору, який перебував у школі, та викликала поліцію.

Під час подій у закладі гімнастикою займалися 15 дітей шестирічного віку. Дітей негайно евакуювали адміністратор школи та керівник гуртка, а потім зателефонували батькам, щоб ті забрали їх додому. На місце події прибули фахівці-вибухотехніки, кінологи, рятувальники та представники інших відомств. Факт мінування не підтвердився.

За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.