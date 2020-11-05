У Дніпрі викладач назвав Україну "руїною" без російської мови: відео – ЗМІ
Викладач кафедри філософії НТУ "Дніпровська політехніка" відмовився проводити пару українською мовою. На відповідне прохання студентки педагог сказав писати на нього скаргу. Крім того, він заявив, що Україна без російської мови – руїна.
Після слів студентки про те, що згідно з законом потрібно викладати українською мовою, педагог все одно відмовився це робити. Відповідне відео опублікував батько студентки у фейсбук-групі "Батьки SOS".
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Дві мови – одна нація, одна мова – руїни, а не Україна,
– сказав викладач.
Після цього студента вийшла з аудиторії. За словами її батька, це вже не вперше викладач відмовляється проводити пару українською мовою.
"Дочка не промовчала і написала скаргу на ректора", – сказав батько дівчини.
Наступного дня на пару нібито прийшла комісія і виясняла ситуацію. Рішення щодо викладача мали прийняти впродовж 3 днів, однак наразі вже минув місяць, а його досі немає. Як розповів батько студентки, педагога відсторонили від викладання.
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Автор публікації зауважив, що деякі студенти заступилися за професора і виступили на підтримку російської мови на лекціях. Адже, мовляв, у Дніпрі і так всі спілкуються російською.
На підтримку української мови крім дочки, виступив тільки її одногрупник. Всі інші промовчали,
– сказав батько студентки.
Зауважимо, на сайті університету наразі немає жодної інформації щодо інциденту.
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