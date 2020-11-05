Викладач кафедри філософії НТУ "Дніпровська політехніка" відмовився проводити пару українською мовою. На відповідне прохання студентки педагог сказав писати на нього скаргу. Крім того, він заявив, що Україна без російської мови – руїна.

Після слів студентки про те, що згідно з законом потрібно викладати українською мовою, педагог все одно відмовився це робити. Відповідне відео опублікував батько студентки у фейсбук-групі "Батьки SOS".

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Дві мови – одна нація, одна мова – руїни, а не Україна,

– сказав викладач.

Після цього студента вийшла з аудиторії. За словами її батька, це вже не вперше викладач відмовляється проводити пару українською мовою.

"Дочка не промовчала і написала скаргу на ректора", – сказав батько дівчини.

Наступного дня на пару нібито прийшла комісія і виясняла ситуацію. Рішення щодо викладача мали прийняти впродовж 3 днів, однак наразі вже минув місяць, а його досі немає. Як розповів батько студентки, педагога відсторонили від викладання.

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Автор публікації зауважив, що деякі студенти заступилися за професора і виступили на підтримку російської мови на лекціях. Адже, мовляв, у Дніпрі і так всі спілкуються російською.

На підтримку української мови крім дочки, виступив тільки її одногрупник. Всі інші промовчали,

– сказав батько студентки.

Зауважимо, на сайті університету наразі немає жодної інформації щодо інциденту.