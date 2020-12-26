Скандал розгорівся у Голубівській школі, що на Дніпропетровщині. Там вчителька початкових класів нібито виставила першокласницю за двері на Святого Миколая. А все через те, що її мама не здала гроші до "фонду класу" напередодні свята.

Вчителька заявила, що ні в чому не винна й ученицю за двері не виставляла. Про це мовиться у сюжеті "5 каналу".

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Позиція мами школярки

Мама першокласниці Даші пояснила, що захід провели коштом батьківських внесків. До інциденту жінка регулярно вносила гроші до "фонду класу", проте напередодні свята відмовилася робити черговий внесок.

Я здала всі фонди, я брала участь всюди по максимуму. Все, що я здаю, це стосується тільки дитини й тільки школи. Гроші були витрачені на вчителя,

– наголосила мати першокласниці.

За словами жінки, вчителька виставила її доньку з класу ще до закінчення уроків. Мама додала, що дівчинка намагалася зайти в клас, але вже не змогла, тому що в клас уже зайшов Святий Миколай і двері були зачинені.

Що про це каже дирекція школи

Директор Голубівської школи зазначив, що будь-які фонди й внески у школі заборонені. Він не вбачає конфлікту в ситуації, адже, за його словами, всі без винятку діти отримали подарунки, куплені коштом територіальної громади.

Водночас вчителька Даші відмовилася коментувати ситуацію. На запити журналістів, жінка відповіла, що "ні в чому не винна" і "не виставляла" дитину з класу.

На превеликий жаль, такі ситуації трапляються у школах регулярно. Так, до прикладу, 2 роки тому у харківській школі спалахнув конфлікт через торт. Мама однієї з учениць не здала грошей на потреби класу, через те її доньку поставили перед дошкою на святкуванні й сказали, що для неї торта немає.