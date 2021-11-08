У Дніпрі учні повертаються до очного навчання: перелік шкіл
Джерело:телеграм-канал "ГумДеп Дніпро"
У Дніпрі скасовують дистанційку для учнів. Вже з 8 листопада понад 45 шкіл переходять на навчання у звичайному режимі.
Така інформація з’явилася на офіційному телеграм-каналі департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
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В яких школах буде очне навчання
Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.
Загалом у Дніпрі у звичайному режимі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти.Коронавірус у Дніпрі!
В яких містах продовжили дистанційку:
- Суми (для всіх учнів до 14 листопада).
- Львів (для всіх учнів 14 листопада)
- Чернігів (дистанційка для учнів 5 – 11 класів).
- Одеса (5 – 11 на онлайн-навчанні, початкові класи на очному).
- Чернівці (до 14 листопада).
- Херсон (для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Інші школи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно).
- Запоріжжя (для учнів 1 – 11 класів організована дистанційка).
- Миколаїв (до очного навчання повернулися учні 1– 4 класів усіх шкіл, учні 1 – 9 класів спецшкіл та учні 7 шкіл, де вакциновано 100% персоналу, решта – дистанційно).
- Рівне (учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – очно).
- Івано-Франківськ (учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно, окрім 8 шкіл, де вакциновано 100% вчителів).
До слова, вчителі, які не зробили щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Вони залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.