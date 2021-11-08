У Дніпрі учні повертаються до очного навчання: перелік шкіл

У Дніпрі скасовують дистанційку для учнів. Вже з 8 листопада понад 45 шкіл переходять на навчання у звичайному режимі.

Така інформація з’явилася на офіційному телеграм-каналі департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

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В яких школах буде очне навчання

Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.

Загалом у Дніпрі у звичайному режимі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти.

В яких містах продовжили дистанційку:

Суми (для всіх учнів до 14 листопада).

(для всіх учнів до 14 листопада). Львів (для всіх учнів 14 листопада)

(для всіх учнів 14 листопада) Чернігів (дистанційка для учнів 5 – 11 класів).

(дистанційка для учнів 5 – 11 класів). Одеса (5 – 11 на онлайн-навчанні, початкові класи на очному).

(5 – 11 на онлайн-навчанні, початкові класи на очному). Чернівці (до 14 листопада).

(до 14 листопада). Херсон (для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Інші школи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно).

(для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Інші школи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно). Запоріжжя (для учнів 1 – 11 класів організована дистанційка).

(для учнів 1 – 11 класів організована дистанційка). Миколаїв (до очного навчання повернулися учні 1– 4 класів усіх шкіл, учні 1 – 9 класів спецшкіл та учні 7 шкіл, де вакциновано 100% персоналу, решта – дистанційно).

(до очного навчання повернулися учні 1– 4 класів усіх шкіл, учні 1 – 9 класів спецшкіл та учні 7 шкіл, де вакциновано 100% персоналу, решта – дистанційно). Рівне (учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – очно).

(учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – очно). Івано-Франківськ (учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно, окрім 8 шкіл, де вакциновано 100% вчителів).

У Дніпропетровській області за минулу добу, 7 листопада, виявили понад тисячу хворих на коронавірус. Всього за період пандемії на Дніпропетровщині підтвердили понад 200 тисяч випадків коронавірусу. Одужали 157 828 мешканців області. Померли 6337 людей.

До слова, вчителі, які не зробили щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Вони залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.