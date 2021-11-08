Така інформація з’явилася на офіційному телеграм-каналі департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

До теми Подробиці відсторонення вчителів, онлайн-навчання та графік ЗНО-2022 – підсумки тижня в освіті

В яких школах буде очне навчання

Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.

Загалом у Дніпрі у звичайному режимі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти.

Коронавірус у Дніпрі! У Дніпропетровській області за минулу добу, 7 листопада, виявили понад тисячу хворих на коронавірус. Всього за період пандемії на Дніпропетровщині підтвердили понад 200 тисяч випадків коронавірусу. Одужали 157 828 мешканців області. Померли 6337 людей.

В яких містах продовжили дистанційку:

Суми (для всіх учнів до 14 листопада).

(для всіх учнів до 14 листопада). Львів (для всіх учнів 14 листопада)

(для всіх учнів 14 листопада) Чернігів (дистанційка для учнів 5 – 11 класів).

(дистанційка для учнів 5 – 11 класів). Одеса (5 – 11 на онлайн-навчанні, початкові класи на очному).

(5 – 11 на онлайн-навчанні, початкові класи на очному). Чернівці (до 14 листопада).

(до 14 листопада). Херсон (для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Інші школи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно).

(для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Інші школи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно). Запоріжжя (для учнів 1 – 11 класів організована дистанційка).

(для учнів 1 – 11 класів організована дистанційка). Миколаїв (до очного навчання повернулися учні 1– 4 класів усіх шкіл, учні 1 – 9 класів спецшкіл та учні 7 шкіл, де вакциновано 100% персоналу, решта – дистанційно).

(до очного навчання повернулися учні 1– 4 класів усіх шкіл, учні 1 – 9 класів спецшкіл та учні 7 шкіл, де вакциновано 100% персоналу, решта – дистанційно). Рівне (учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – очно).

(учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – очно). Івано-Франківськ (учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно, окрім 8 шкіл, де вакциновано 100% вчителів).

До слова, вчителі, які не зробили щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Вони залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

Але у Херсоні вчителів не відсторонюватимуть від роботи через відмову вакцинуватися. На час карантину ці педагоги зможуть навчати учнів дистанційно.