У Дніпрі школярка не змогла вступити до навчального закладу і наклала на себе руки

У Дніпрі знайшли тіло 15-річної дівчини, яка наклала на себе руки. Загибла залишила передсмертну записку, у якій написала, що не змогла вступити до навчального закладу.

Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової. Тіло школярки знайшла мама у дворі свого будинку.

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Чому дівчина покінчила з життям? У своїй передсмертній записці загибла вказала, що не змогла вступити до навчального закладу. Тому і прийняла рішення накласти на себе руки. Додамо, що дівчина повісилася на металевій перекладині.

До слова, раніше у Дніпровській області учень 11 класу побоювався, що не складе ЗНО через відставання у навчанні. Тому він намагався накласти на себе руки. Деталі – у статті.

Тривожна статистика щодо самогубств

За останній час в Україні фіксують сплеск спроб самогубства серед підлітків. Лише за перші п’ять місяців 2021 року кількість випадків зрівнялася з річними показниками двох попередніх років.

Зокрема, вже зафіксовано понад 126 спроб і випадків, коли діти вирішили накласти на себе руки. І це рекордні цифри для України. Так, неповнолітні:

вистрибували з вікон багатоповерхівок;

випробовували на собі дію ліків;

долучались до різноманітних ігор смерті.

Також впливати могло і дистанційне навчання, де більшість часу школярі проводили у чотирьох стінах, без нормальної соціалізації.

Закликаємо не ігнорувати стан ваших близьких – поговоріть про їх проблеми або зверніться до фахівця. І батьки – не тисніть на дитину через вступ до вишу чи коледжу.