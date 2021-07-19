У Дніпрі школярка не змогла вступити до навчального закладу і наклала на себе руки
Джерело:"Інформатор"
У Дніпрі знайшли тіло 15-річної дівчини, яка наклала на себе руки. Загибла залишила передсмертну записку, у якій написала, що не змогла вступити до навчального закладу.
Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової. Тіло школярки знайшла мама у дворі свого будинку.
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Чому дівчина покінчила з життям? У своїй передсмертній записці загибла вказала, що не змогла вступити до навчального закладу. Тому і прийняла рішення накласти на себе руки. Додамо, що дівчина повісилася на металевій перекладині.
До слова, раніше у Дніпровській області учень 11 класу побоювався, що не складе ЗНО через відставання у навчанні. Тому він намагався накласти на себе руки. Деталі – у статті.
Тривожна статистика щодо самогубств
За останній час в Україні фіксують сплеск спроб самогубства серед підлітків. Лише за перші п’ять місяців 2021 року кількість випадків зрівнялася з річними показниками двох попередніх років.
Зокрема, вже зафіксовано понад 126 спроб і випадків, коли діти вирішили накласти на себе руки. І це рекордні цифри для України. Так, неповнолітні:
- вистрибували з вікон багатоповерхівок;
- випробовували на собі дію ліків;
- долучались до різноманітних ігор смерті.
Також впливати могло і дистанційне навчання, де більшість часу школярі проводили у чотирьох стінах, без нормальної соціалізації.Закликаємо не ігнорувати стан ваших близьких – поговоріть про їх проблеми або зверніться до фахівця. І батьки – не тисніть на дитину через вступ до вишу чи коледжу.