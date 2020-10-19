У Дніпрі школи теж вирішили не дослухатися до рекомендацій уряду, які пропонували почати канікули з 15 жовтня. Так, школярі в місті будуть відпочивати з 22 по 30 жовтня.

Про це повідомила начальниця управління освіти міського департаменту гуманітарної політики Оксана Салогуб, передає Дніпровська міськрада.

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За її словами, зараз у школах Дніпра фіксується позитивна динаміка. Зокрема, зменшується кількість випадків коронавірусу в учнів – від 144 до 105 і захворювання на грип – від 164 до 122 осіб. Тому класи поступово виходять із самоізоляції.

Водночас, за інформацією міськради, учні будуть відпочивати на осінніх канікулах з 22 по 30 жовтня.

Окрім того, оскільки 25 жовтня в приміщенні шкіл пройдуть місцеві вибори, там вже проводяться всі необхідні заходи безпеки для учнів і виборців в умовах карантину.

"Навчальні заклади, в яких розташовані виборчі комісії і приміщення для голосування, забезпечені дезінфекторами, засобами індивідуального захисту, одноразовими рукавичками тощо. Також проводитиметься регулярне прибирання та провітрювання приміщень, температурний скринінг всіх відвідувачів", – додала Оксана Салогуб.

Зазначимо, що Дніпро з понеділка, 19 жовтня, віднеесли до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Які міста та регіони потрапили в червону зону – читайте тут.

До слова, уряд рекомендував школам встановити канікули з 15 по 30 жовтня, з подальшим переходом на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації. Проте остаточне рішення приймає міська влада.