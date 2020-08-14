Під час отримання частини хабаря у Дніпрі затримали ректора Українського державного хіміко-технологічного університету. Загалом зловмисники мали одержати 150 тисяч гривень.

Кого затримали? За даними УП, поліція затримала ректора УДХТУ Костянтина Сухого та його помічника.

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За що їх затримали? У поліції Дніпра повідомили, що ректора і його помічника затримали за те, що вони за 150 тисяч гривень обіцяли підприємцю надати дозвіл на використання університетського інноваційного обладнання.

Але отримати всю суму хабаря чиновники не змогли. Правоохоронці затримали ректора та його помічника після одержання лише першої частини хабаря – 25 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Додамо, що за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря службовою особою передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати високі посади чи займатися певною діяльністю.