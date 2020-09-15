У Дніпрі в школі №137 одразу у п’ятьох вчителів виявили коронавірус. Навчальний заклад одразу закрили на карантин, а дітей та інших вчителів відправили на дистанційне навчання.

Про це повідомило видання "Дніпро News".

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У школі COVID-19 підтвердили у 5 вчителів, двоє з них – викладачі початкових класів. Адміністрація закладу наголошує, що педагоги помітили перші симптоми і одразу звернулися до сімейних лікарів.

"Працівники, відчувши себе погано, звернулися до медиків. Сімейні лікарі дали їм направлення на проходження тестів", - зазначила директорка 137-ої школи.

Згодом ПРЛ-тест підтвердив захворювання, тому в школі прийняли рішення перейти на карантин. Натомість учнів перевели на дистанційне навчання попередньо на 2 тижні – з 14 по 27 вересня.

Цікаво, що в жодного з учнів не виявлено випадку захворювання на коронавірус.

До слова, за минулу добу, 14 вересня, в Дніпрі зафіксували 110 нових випадків зараження COVID-19. Загаломо з початку епідемії в області зафіксували понад 2 тисячі випадків, 38 пацієнтів померли.