Чому вчительку звільнили

Директорку школи з поглибленим вивченням французької мови Наталю Пешехонову звільнили ще з 20 вересня. Як повідомили у міськраді, це зробили через численні системні порушення.

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За словами начальниці відділу кадрової роботи управління освіти у Дніпрі Олени Шовкової, у школі виявили низку порушень карантинних вимог, за що директорка отримала дві догани.

Окрім того, школу перевірили на дотримання законодавства про працю й виявили порушення в організації роботи охорони та технічного персоналу – із 78 працівників лише 46 пройшли медогляд, а у 12 – не було медичних книжок.



Школа №126 у Дніпрі / Фото dnipro.tv

Також у школі не було журналів реєстрації інструктажів з охорони праці та обліку реєстрації нещасних випадків на виробництві. За це директорці Наталі Пешехоновій винесли третю догану, яка стала підставою для звільнення.

Батьки вийшли на протест

Після звільнення директорки понад 200 батьків, чиї діти навчаються в цій школі, вийшли на мітинг з вимогою поновити Наталю Пешехонову на посаді.

Батьки надіслали відкритого листа президенту та звернулися до посольства Франції. Адвокат Віталій Погосян каже, що батьки планували оскаржувати рішення департаменту у судах, через те, що за дотримання карантинних норм відповідає, зокрема і департамент.



Протест проти звільнення вчительки / Фото Vgorode

Відомо, що школа №126 цього року посіла 9 місце за рейтингом ЗНО серед інших шкіл Дніпра.

Наступний мітинг був запланований на 23 вересня, проте він не відбувся, бо за день до цього міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що Пешехонову відновлять на посаді директорки. Також він вибачився за дії своїх підлеглих.

Згодом Філатов написав у фейсбуці, що для нього переломним моментом в цьому скандалі стала … реакція батьків.

Коли майже 200 різних людей в робочий день виходять до школи на мітинг, то значить, що "справа пахне керосином",

– сказав він.

До слова, у Львові вчительку історії Мар'яну Батюк звільнили з роботи більше трьох років тому. Це зробили через те, що у соцмережах жінка привітала Гітлера з днем народження та процитувала його. Вчителька вирішила поновитися на посаді, але суд не підтримав її позов.