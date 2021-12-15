У Дніпрі 4-річна дівчинка втекла з садочка та загубилася: де її знайшли

У Дніпрі з дитячого садочка втекла 4-річна вихованиця. Дівчинка непомітно для вихователів пішла з закладу освіти в місто.

Інцидент стався у дошкільному закладі №28. До пошуків залучили правоохоронців.

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Дівчинка втекла з садочка

До садочка прийшла жінка, щоб забрати свою 4-річну похресницю, але її у закладі не виявилося. Вихователька повідомила, що дитину забрав дідусь. Проте згодом виявилося, що чоловік теж не забирав онуку.

Після цього до дитсадка приїхала мама дівчинки, яка одразу ж зателефонувала до поліції.

Як знайшли дівчинку

В цей час до поліції звернулися очевидці та повідомили, що на кінцевій зупинці одного трамвая біля ТЦ NeoPlaza помітили самотню маленьку дівчинку. За описом вона була схожа на зниклу.

Правоохоронці, які приїхали до торгового центру, виявили там маленьку втікачку. Вона назвала своє ім’я і сказала, що пішла із садка самостійно.



Дівчинку знайшли на зупинці / Фото з телеграм-каналу "Дніпро оперативний"

Патрульні доправили дитину до дитсадка, де на неї чекала мама.

До слова, у Полтаві 2-річний вихованець дитячого садочка №34 "Журавлик" повернувся додому з розрізаним язиком. Хлопчику у лікарні наклали п'ять швів. Деталі інциденту – читайте у статті.