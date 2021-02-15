Для вступників з окупованих територій запустили безкоштовні курси: деталі від МОН

Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Міністерство освіти і науки запустило пілотний проєкт безкоштовних підготовчих курсів для дітей з тимчасово окупованих територій України. Навчання відбуватиметься, очно, змішано або дистанційно.
Проєкт запровадили у межах реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського щодо сприяння молоді з ТОТ при вступі до вишів.
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Шкарлет наголосив, що МОН хоче залучити до навчання в Україні якомога більше дітей, які закінчили навчання в школах на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року.
Пілотний проєкт діятиме протягом 2021-2022 років у дев’яти університетах. Також у цих вишах розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які допомагатимуть вступникам з ТОТ подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах,
– зазначив міністр освіти.
Термін навчання на підготовчих курсах з лютого до травня 2021 року – 4 місяці (120 годин), з жовтня 2021 року до травня 2022 року – 8 місяців (240-480 годин).
В яких університетах проводитимуть курси:
Окрім того, виші на період навчання учнів підготовчих курсів будуть забезпечувати місцями в гуртожитку. Набір на курси вже розпочався, навчання відбуватиметься за очною, змішаною або дистанційною формами.Проконсультуватися можна і за телефоном урядової гарячої лінії – 0 800 504 425.
До слова, у МОН вже обговорили порядок прийому абітурієнтів до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.
Під час вступної кампанії 2021 року освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" розпочнуть свою роботу 7 червня, а закінчать 24 вересня. Вступ буде організовано за спрощеною процедурою в межах квоти-2.
Що таке квота-2? Це спеціально визначена кількість пільгових місць державного замовлення для жителів тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.
Щоб претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ не зобов'язаний складати ЗНО, натомість він повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри з таких предметів:
Приїжджати на іспити можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра за кошти держбюджету будуть приймати до 19 липня 2021 року.