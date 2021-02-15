Міністерство освіти і науки запустило пілотний проєкт безкоштовних підготовчих курсів для дітей з тимчасово окупованих територій України. Навчання відбуватиметься, очно, змішано або дистанційно.

Проєкт запровадили у межах реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського щодо сприяння молоді з ТОТ при вступі до вишів.

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Шкарлет наголосив, що МОН хоче залучити до навчання в Україні якомога більше дітей, які закінчили навчання в школах на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року.

Пілотний проєкт діятиме протягом 2021-2022 років у дев’яти університетах. Також у цих вишах розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які допомагатимуть вступникам з ТОТ подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах,

– зазначив міністр освіти.

Термін навчання на підготовчих курсах з лютого до травня 2021 року – 4 місяці (120 годин), з жовтня 2021 року до травня 2022 року – 8 місяців (240-480 годин).

В яких університетах проводитимуть курси:

Донецький національний технічний університет;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Маріупольський державний університет;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Херсонський державний університет.

Окрім того, виші на період навчання учнів підготовчих курсів будуть забезпечувати місцями в гуртожитку. Набір на курси вже розпочався, навчання відбуватиметься за очною, змішаною або дистанційною формами.

Проконсультуватися можна і за телефоном урядової гарячої лінії – 0 800 504 425.

До слова, у МОН вже обговорили порядок прийому абітурієнтів до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2021 році

Під час вступної кампанії 2021 року освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" розпочнуть свою роботу 7 червня, а закінчать 24 вересня. Вступ буде організовано за спрощеною процедурою в межах квоти-2.

Що таке квота-2? Це спеціально визначена кількість пільгових місць державного замовлення для жителів тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.

Щоб претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ не зобов'язаний складати ЗНО, натомість він повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри з таких предметів:

українська мова;

історія України;

предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).

Приїжджати на іспити можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра за кошти держбюджету будуть приймати до 19 липня 2021 року.