Для випускників стартують вебінари з підготовки до ЗНО-2022: графік
З 18 січня в Україні розпочинаються вебінари, присвячені особливостям ЗНО-2022 із суспільно-гуманітарних предметів. Загалом буде 6 вебінарів з різних предметів.
Під час вебінарів на ютуб-каналі УЦОЯО будуть розглянуті окремі завдання тестів із цих дисциплін, шляхи виконання різних завдань.
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Перший вебінар пройде 18 січня о 15:00 щодо проведення ЗНО з англійської мови.
Говоритимемо про те, на що варто зважати, готуючись до тестування з англійської мови. Ми продовжуємо низку відеоматеріалів від УЦОЯО щодо особливостей ЗНО-2022,
– повідомили у відомстві.
Графік вебінарів для підготовки до ЗНО-2022:
- 18 січня – підготовка до ЗНО з англійської мови;
- 19 січня – підготовка до ЗНО з німецької мови;
- 20 січня – підготовка до ЗНО з іспанської мови;
- 21 січня – підготовка до ЗНО з французької мови;
- 27 січня – підготовка до ЗНО з української мови та літератури;
- 28 січня – підготовка до ЗНО з історії України.
Додамо, що в грудні провели вебінари, присвячені ЗНО-2022 з фізики, географії, біології та хімії:
- Вебінар про тест ЗНО з фізики – дивіться за посиланням.
- Вебінар про тест ЗНО з географії – дивіться тут.
- Вебінар про тест ЗНО з біології – дивіться за посиланням.
- Вебінар про тест ЗНО з хімії – дивіться тут.
До слова, у 2022 році для ЗНО можна обрати для здачі лише 5 предметів за кошт держави. Але цього року також можна здати більше додаткових предметів, але за власний кошт.
Графік ЗНО-2022
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
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Зміни у тестах ЗНО-2022
- ЗНО з математики рівня "стандарт" – цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.
- Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.
- Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.
Додамо, що з 5 до 22 січня триває реєстрація на пробне ЗНО. На нього вже зареєструвалися майже 43 тисячі осіб. Найбільше обрано тестувань з української мови та літератури, математики, англійської мови.